抗疫基金6.0各行業詳情｜270億資助四類人　首設1萬元臨時失業金

政府推出第六輪防疫抗疫基金，向立法會財務委員會申請270億元撥款，將首次推出臨時失業津貼，向月薪低於3萬元，失業不少於一個月的人士，一次性派一萬元津貼。

政府在今早（14日）向立法會提交的文件表示，今次基金推出的48項措施，主要支援四類人士，包括須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助；為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助，包括旅遊業、酒店等、為受重創行業的從業員，抗疫作出貢獻的前線人員提供支援，以及為短期失業人士提供支援。



▼第六輪防疫抗疫基金 即睇各行業資助細節▼



+ 6

食肆最多獲一筆過50萬元資助

政府文件指，目標是在3月開始接受臨時失業支援的申請，申請期為3個星期，預料4月內向第一批成功申請的人士發放支援。

第六輪基金的紓困措施包括以下四類：

（一）為須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業提供援助，包括第599F章下須停業或有限度營運的處所，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額是1月14日推出的第五輪基金的兩倍。以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等的資助。此外，第六輪基金亦涵蓋自二月十日起須關閉的髮型屋及理髮店；

（二）為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助，包括旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等。此類支援措施的受惠對象大致有三類，第一是以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館、洗衣店、洗碗工場等。

第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，這包括每輛專營巴士、本地渡輪、電車、的士、紅色小巴、綠色小巴、非專營巴士、學校私家小巴、出租汽車、跨境巴士及跨境出租汽車可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼，而每艘街渡則可獲2 萬元的津貼。第三，一些指定項目包括元創坊、賽馬會創意藝術中心和藝術空間、香港科學園、創新園及數碼港的租戶可獲為期6個月百分之七十五的租金寬減；

前線清潔、保安員每月津貼2千元

（三）為受重創行業的從業員，以及一直為抗疫作出貢獻的前線人員提供支援。合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者可於今輪基金獲得一筆過10,000元津貼。此輪基金亦會支援導遊、領隊、文康體育導師和跨境貨車司機。另外，政府會為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工提供每月2,000元的津貼，為期5個月；

（四）為短期／短暫失業人士提供支援，包括兩項措施。其一，首度推出臨時失業支援，向第五波疫情以來導致暫時失業並在申請時已失業不少於一個月的中低收入全職或兼職人士（失業前的月薪不超過3萬元），提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援。合資格自僱人士亦會考慮。

申請安排以簡便和盡早發放援助為原則，亦會有保障措施以提防濫用，合資格人士必須沒有領取綜合社會保障援助及／或沒有受惠於第六輪基金下的其他措施。

其二，再推出新一輪「創造職位計劃」，在公營及私營機構創造額外30 000個有時限性的職位，以協助失業人士重新就業。

李家超。（廖雁雄攝）

大部分措施注資後一個月內接受申請

政府預計，今輪基金能為約67,000個商戶和75萬名人士提供支援，待財委會批准向基金注資後，各負責執行的政策局和部門會盡快敲定各措施細節，落實推行。大部分措施可在財委會批准向基金注資後一個月內接受申請。

政務司司長李家超表示，政府充分理解疫情及收緊社交距離措施對社會各界的影響，尤其是對基層市民，因此迅速推出新一輪基金，各項支援措施將有助保留職位，使本港的經濟保持力量。他指，今輪基金更着重向個人提供支援，包括首次推出臨時失業支援，「各項措施的預計開支中，有超過百分之六十是提供給個人的。」他期望撥款能盡快獲得財委會支持和通過。