第五輪防疫抗疫基金｜一文看清各行資助金額　食肆最多可獲25萬

行政長官林鄭月娥今日（14日 ）公布延長食肆晚市禁堂食及關閉表列處所至年初三（2月3日），同時公布第五輪防疫抗疫基金，總承擔額約為35.7億元。資助措施於下星期起開始接受申請，新一輪抗疫基金一方面受惠於針對受收緊社交距離措施直接影響的處所及人士，另一方則針對長期處於「冰封狀態」的行業。



除航空業及跨境客運業可獲最多資助，最受社交距離措施影響的美容業及餐飲處所，亦獲發較多資助金額。其中連鎖美容或按摩院可獲得最多150萬元資助，而700平方米以上的食肆更最多則可獲25萬資助金額。



不過絕大部分資助落入僱主手中，只有少部分行業僱員直接得到資助，包括旅遊服務巴士司機，每名合資格司機可獲一次過3,350 元津貼，健身教練得5,000元，校巴司機及保姆可得6,700元，領隊或導遊可得7,500元。



第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



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航空公司按規模獲發300萬至800萬一筆過補貼

新抗疫基金會沿用第四輪作為藍本，一方面受惠於針對受收緊社交距離措施直接影響的處所及人士，另一方則針對長期處於「冰封狀態」的行業。即包括食肆、美容院、健身中心等，關閉處所涉及的工作人員，包括體育教練、藝術工作者，以及旅遊業和跨境客運業。

資助措施於下星期起開始接受申請，其中航空業獲最多資助，公司可根據其規模獲發300萬至800萬元不等的一筆過補貼；其餘在疫情下受影響的跨境客運業亦可獲較多資助，每輛持牌跨境巴士，包括口岸穿梭巴士及跨境出租汽車的登記車主可獲一筆過30,000元的非實報實銷補貼；而每艘合資格的跨境渡輪船隻的營辦商則可獲一筆過50萬元的非實報實銷補貼。

每輛持牌跨境巴士，包括口岸穿梭巴士及跨境出租汽車的登記車主可獲一筆過 30,000 元的非實報實銷補貼。（資料圖片）

連鎖美容院或按摩院可獲最多150萬元資助

另外，最受社交距離措施影響的美容業及餐飲處所，亦獲發較多資助金額。其中連鎖美容院或按摩院可獲得最多150萬元資助。至於餐飲處所方面，會按持牌處所面積，不超過100平方米可獲5萬元，100至200平方米則獲10萬，700 平方米以上的食肆更最多可獲25萬資助金額。

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今次防疫抗疫基金中，亦新增針對受取消年宵市場及美食嘉年華影響商戶的支援措施，年宵市場每個檔戶可獲一次性特惠金，金額為已繳交攤位使用費一半；美食嘉年華檔主則獲一筆過定額5,000元津貼。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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旅遊服務巴士司機僅可獲一次過3350 元津貼

不過，有人歡喜亦有愁。資助計劃中，旅遊服務巴士司機每名合資格旅遊服務巴士司機僅可獲一次過3,350 元津貼，屬最少受惠金額。而興趣班導師、註冊體育教練及藝術從業者可獲5,000元一次過資助。而校巴司機及學校私家小巴司機和保姆、導遊或領隊，則分別可獲6,700元及7,500元的一次過資助。