疫情︱林鄭：已召開內部高層會議　敲定5小組負責人與內地對接

政務司司長李家超昨日（12日）與國務院港澳辦副主任黃柳權舉行第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會後，透露特區已向中央提出5項請求。

特首林鄭月娥今日（13日）晚上11時37分，發表長近2,000字的聲明，表示「特區政府用好中央支持奮力遏制疫情」，於今日下午已召開內部高層會議，敲定五個工作小組的特區政府召集人，與相關中央部委和廣東省政府代表對接，加緊落實具體工作，以應對本港愈趨嚴峻的第五波疫情。



對確診者無法入住隔離設施「深感不安和抱歉」

林鄭月娥表示：「中央一直是香港特區最堅強的後盾，在第五波疫情發生後多次向我傳達了中央領導對香港市民的關切和對香港抗疫的全力支持，我謹代表特區政府和全港市民表示由衷謝意。負有抗疫的主體責任，特區政府定當竭盡所能，貫徹『外防輸入、內防擴散』的策略，以『動態清零』為目標，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升『早發現、早隔離、早治療』的能力。」

聲明提到，因應第五波疫情急速發展，特區政府不敢怠慢，已不斷通過自身努力，多管齊下「圍堵」病毒，包括提升社區檢測和污水檢測能力、加強個案追蹤等，同時適時調整隔離和檢疫策略，包括自2月8日起推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和四天的家居檢疫，並自2月10日起為計劃設立24小時電話熱線。截至今日中午，已有超過4,000名人士進行「居安抗疫」，過程至今大致順暢。

將為市民提供資訊包、設專門熱線、提供線上診斷服務

林鄭表示：「第五波疫情來勢洶洶，令當前香港情況極為嚴峻，亦大大超出了特區政府的應對能力。近日確診個案數字暴升，已令檢測呈陽性的市民須等候較長時間才獲安排進入隔離設施，情況極不理想，特區政府深感不安和抱歉。我們除盡快啓動與內地的工作小組對接爭取以各種方法提升檢測能力和隔離設施外，亦會馬上推出紓緩在家等候接受隔離市民的焦慮的措施，包括為有關市民提供資訊包、設立專門熱線以解答他們的疑問、提供線上診斷服務等。食物及衞生局聯同醫院管理局會盡快敲定並公布詳情。」

特首林鄭月娥。（資料圖片）

五局長獲指定小組分工 未提鄧炳強

聲明指出，為應對新一波疫情，特區政府已總動員全力應對，不同政策局和部門不分彼此，組成一支堅實的抗疫團隊，不少平常在寫字樓工作的同事，都紛紛走到前線，參與「圍封強檢」、處理熱線查詢、上門支援等服務。在今日內部高層會議上，行政長官進一步安排多位局長分管各項與內地對接跟進的具體工作，分別為：

（一）食物及衞生局局長陳肇始將負責流行病學專家工作小組，會聯同衞生署和醫院管理局及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作；

（二）政制及內地事務局局長曾國衞將負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作；

（三）發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施；

（四）商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由內地供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用；及

（五）運輸及房屋局局長陳帆將負責確保其他由內地供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。

聲明指出，各分管局長會動用其轄下的部門同事投入相關工作，並負責適時向外界發放信息，讓社會大眾更好掌握抗疫措施的進度和成效。政務司司長李家超將會負責統籌各工作小組制訂和落實具體安排，向行政長官匯報，並按需要與內地機關再召開專題交流會。

▼2月12日 沙田水泉澳邨茂泉樓圍封檢測▼



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明日就「防疫抗疫基金」申撥款

林鄭表示：「面對如此嚴峻的疫情，我們十分理解市民的焦慮。特區政府定當上下同心，竭盡所能，推進並加強現行各項防疫抗疫措施；而憑藉中央及廣東省和深圳市政府通過以上工作小組對香港的全力支援，我深信有關措施將更能發揮作用，加以遏制疫情。與此同時，盡快提高本港疫苗接種率為重中之重的工作，特區政府會繼續增加疫苗接種地點、招募更多醫務人員為安老院友注射疫苗、把接種科興疫苗的最低年齡降至3歲、推行『疫苗通行證』等，以達致接種率超過九成為目標，鞏固香港的防疫屏障。」

她補充：「特區政府亦會全方位加強向社會發放防疫抗疫的即時資訊，讓市民緊貼疫情最新發展和政府相應措施，並提高警覺，及時澄清不實謠言。香港電台作為公共廣播機構，會通過其電視和電台頻道及網站，配合相關工作。我呼籲市民保持信心，繼續全面配合特區政府的防疫抗疫措施，減少外出，注重個人衞生，做好防護，避免感染。」

政府將在明日（2月14日）向立法會提供詳細文件，申請為第六輪「防疫抗疫基金」注資270億元，以供立法會財務委員會2月15日會議上審議。「特區政府有信心得到立法會議員的支持，早日通過撥款申請，以盡快落實各項支援措施。」