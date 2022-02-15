政圈風聲︱特首戰兩熱門人選準備就緒　入閘開跑欠「北風」

特首選舉提名期本周日（20日）展開，各路人馬仍按兵不動，至今未有具份量的人士宣布參選，成為今屆選戰的一道奇景。

據悉，各路人馬暗地裡已準備就緒，至少兩名潛在參選人已籌組好班底準備去馬，萬事俱備，只欠「北風」。



葉劉力求入閘 有「綠燈」始去馬

第五波疫情大爆發，確診個案不斷破頂，多多少少都打亂了北京對特首戰部署，惟不論押後與否，但凡有意問鼎特首寶座者，早已默默做功夫。其中新民黨主席葉劉淑儀，過去兩次參選特首都無功而還，未能取得足夠提名票入閘，但葉太向來鬥志可嘉，從未放棄一圓特首夢。

政圈耳語，葉太已籌組競選班底，希望第三度爭取提名，她去年底參選立法會提出的宏觀藍圖，已仿如「特首政綱」。葉太對上兩屆未獲「祝福」參選，在新選舉制度下，特首選舉安全系數更加高，若無北京給予「綠燈」自行「搶閘」，恐怕不可能取得提名票。

有資深建制派分析，葉太目前是爭取一個入閘機會，至少可落場競跑，而非只在沙圈踱步，認為葉太的行情現階段不能忽視，也要視乎北京是否希望今次選舉有競爭。

「梁營」準備就緒待「上菜」

至於表現活躍的全國政協副主席、前特首梁振英，政圈關注他會否捲土重來，接近「梁營」人士指，梁振英已準備就緒，前期準備工作如撰寫政綱、籌組班底早已完成，亦有成立小組專門研究土地房屋問題。

該人士指，梁振英過去幾年已經未間斷會見選委，幾年前他已「開跑」，現時「餸菜已備好，問題只是何時上菜（宣布參選）。」

另一名政界人士指，梁振英早有打逆境波經驗，指2012年特首選舉北京本屬意唐英年，梁振英仍然「去馬」參選，唐英年僭建醜聞發生後梁營聲勢大振，及後爭取到北京「唐梁都可以」，最終後來居上。不過，有資深建制人士對梁振英再參選抱有懷疑，事關梁位列政協副主席，北京會否允許他參選，以至他是否最合適的人選？

現任特首林鄭月娥連任前景未明。（資料圖片）

議員獲接觸爭取提名

至於現任特首林鄭月娥行情，有曾為對方助選的建制派指，香港第五波疫情大爆發，抗疫工作一塌糊塗，亂象叢生，相信中央對林鄭的管治能力、危機應變能力已「心中有數」，恐怕是「大扣分」。另一熱門、財政司司長陳茂波下周發表《財政預算案》，他早已摩拳擦掌，但跟其他潛在參選人一樣，沒得到允許亦不可能衝閘。

有建制議員就透露，早前獲有意參選者接觸爭取提名，但選委同樣要靜候訊號，面對撲朔迷離局面，各方只能繼續等下去。