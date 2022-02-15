林鄭4招疏導隔離治療　促設專屬的士車隊接求診者　擬徵大學宿舍

近日新冠肺炎確診個案直線上升，不少市民在驗出初步陽性甚至確診後，都不能獲安排送往隔離治療，連帶家人都受感染，隔離及治療工作並不理想。

特首林鄭月娥今日（15日）見記者，公布最新應對措施，增加隔離設施及改善治療安排，包括借用兩個新落成公共屋邨的單位作隔離用，以及擬徵用大學宿舍及酒店。其中考慮以大學宿舍作為隔離設施，是疫情以來首次。

她又提到，將會要求的士業界設專屬車隊，運送求診人士到新設的指定診所。



新招增隔離設施：大學宿舍

林鄭月娥指，仍在盡最大努力物色新的隔離設施，處理初確市民的治療所需配套。其一是將已落成的公共屋邨改為隔離設施，政府目前計劃將皇后山邨第1、7座，以及荔景邨恒景樓作為隔離設施，可合共提供3,000多個單位。按衞生防護中心要求，如確診人士是同一家人，會被安排在同一單位內，所以相信這些設施可供應予更多患者入住。她承認，這3,000多個單位有部分已預先分配給輪候公屋人士，會為這些申請人作適當的安排。

此外，政府會物色更多整幢的酒店作為隔離設施，目前已有8、9間本身在做檢疫工作，由於家居檢疫目前已上軌道，所以這些酒店會逐步轉為社區隔離設施，當然這仍未足夠。林鄭表示：「所以我們不會再一間一間酒店去商討，會和酒店業界共同制訂一個可以提供數千個至一萬個酒店房間的方案。我明日會親自和酒店業，探討這個方案。」

她又透露，已透過教育局聯絡各間大學，探討徵用學生宿舍，但由於目前仍有一些學生，包括非本地學生住在其中，所以今日暫未能確定是否能徵用這些宿舍，但會繼續和相關的大學研究。至於和中央商討協助港方增建隔離設施，今日暫未有進展。

尋求專屬的士車隊運送求診者

在治療方面，林鄭同意現時醫管局優先照顧重症、小孩、長者的做法，但始終現時有大量呈陽性或初步陽性的人士在家中等待，所以醫管局需要加強對這些市民的支援。除「護訊鈴」電話支援外，她亦獲悉稍後的430記者會中，會有進一步加強措施公布，包括分階段啟動指定診所，協助處理一些病況較輕微而需要接受治療的人士。

林鄭提到，運輸及房屋局已經聯絡的士業界，希望他們安排一些專屬車隊，讓一些在家中等候前往隔離設施，而又需要到指定診所求診的人士使用，以釋這些市民和其他公共交通營運者的擔心。衞生署會為這些車隊及司機，提供防疫指引，相關的服務會在醫管局確定指定診所的地點後另行公布。