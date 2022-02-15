疫情｜林鄭：無計劃封城　徵用3千公屋作隔離　購1億套快速檢測包

特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前見記者，公布多項新抗疫措施，包括再徵用新公屋3千個單位隔離，包括皇后山邨、荔景邨恒景樓，並考慮將學生宿舍改作隔離設施。她又指，政府已採購一億套快速測試套裝，率先向安老院舍派發。

林鄭月娥強調，政府無計劃「封城」，政府會堅持「動態清零」，不會放棄或懈怠，重申向病毒投降並非選項。



為專班換人解畫 林鄭：政府上下一心

至於5個對接工作小組負責內容為何和政務司司長李家超一開始的說法有異，林鄭笑指傳媒很喜歡看文件、仔細核對，她表示司長到深圳開會後，會議即時成果是疏理出5個要對接的範圍，當時只可很籠統地交代一些工作，第二天政府內部高層會議後，再仔細決定分工，認為抗疫的工作不可能完全交給一個局長，政府一直都不是這樣做。正如打針，是公務員事務局局長負責，這看似不像是公務員事務，但政府是上下同心，所以透過行政長官的指令，所有部門都需要負責不同層面的抗疫工作。

所以，新聞稿中沒提的局長，不代表他們不會參與抗疫，例如日後與內地關口，一定是紀律部隊負責，那保安局局長就要負責一些與內地便利通關的措施，在小組內匯報，政府是上下同心一致推動的。她又提到，供港物資中央也十分關注，國家幾十年來，無論回歸前後，都是先關心影響市民，包括新鮮食物。不過今次疫情打亂了跨境貨運，因司機可能受感染或是所住大廈有確診，估計有兩成司機做不了貨運工作。

運房局會負責非醫療物資安排，正全速招募更多司機，並且研究有沒有水路可將物資運到港，會聯絡海運公司。陳帆局長如稍後有機會，也會向大家交代相關工作。

李家超日前率團赴深圳與內地開會，之後返港開記者會，但他提到的「專班」分工與林鄭翌日分工有出入。（資料圖片）

拒回應會否參選 特首選期日子暫不變

林鄭月娥表示，暫時沒有計劃封城，只會進行小區圍封。她指，不同地方使用不同的抗疫手法，香港需要找出自己的方案。她認為現時的圍封政策有效，成功檢測到大量個案，指在中央支持下，政府會增強能力，但未有計劃封城。

被問到使用公屋及酒店作隔離措施的數目及時間表，林鄭表示，對所有能提升抗疫能力的措施上均會盡快進行。她指，已落成的皇后山邨、荔景邨公屋約，可提供3000單位作隔離之用。

特首選舉提名期本周日展開，林鄭拒正面回應會否參選，僅說現時首要任務為帶領政府抗疫，又指特首選舉日子沒有改變，但疫情變化速度快，須持續檢視情況並調整措施，因此不排除任何可能性。

特首選舉提名期2月20日開始。（資料圖片/政府新聞處）

澄清三點：堅持「動態清零」、政府團結抗疫

林鄭月娥在開場白尾段澄清三點，第一是強調政府有抗疫主體責任，堅定意志不放棄，以「動態清零」的目標，最積極有為的態度應對挑戰。

策略方面，她強調要不斷調整，不會掉以輕心，盡量做到人性化，例如圍封強檢帶來不便，政府為居民提供一日三餐及其他支援；得知市民擔心受感染，所以派發檢測包。她表示，居安抗疫一周前起變得比較順暢，千多名居民取得一定支援。

第二，林鄭月娥指，政府、公務員等上下一心，地區義工等組成抗疫團隊，有同事轉往最前線幫忙，亦有退休前公務員亦願意加入，例如圍封一大廈要上百名公務員同事，他們聯同主導部門完成每一晚服務。

林鄭月娥。（張浩維攝）

林鄭：向病毒投降不是選項

第三，林鄭表示在中央全力支持，政府上下同心打好抗疫戰，向病毒投降不是一個選項，呼籲市民保持信心，繼續全面配合防疫抗疫措施，減少外出，做好防護，避免感染，「快啲打針」。

她提到，立法會特別財委會下午將審議第六輪防疫抗疫基金的撥款，相信議員支持撥款，之後政府會盡快推出措施。

擬徵用大學宿舍作隔離 要求的士提供專屬車隊接載有病徵人士

【10:06】林鄭月娥指，下一環節是隔離設施，處理市民的治療所需配套，避免再出現現時初確仍然要留家的情況。其一是將落成的公共屋邨，政府目前計劃將皇后山邨1、7座，以及荔景邨恒景樓，可提供3,000單位。另外，政府今日會和酒店業商討，徵用設施作彌離，亦會和大學商討徵用學生宿舍。

林鄭月娥表示，運輸及房屋局會已聯絡的士業界，安排專屬車隊予有病徵人士赴指定診所，衞生署將為這些司機安排指引，感謝業界助他們一臂之力。

【09:45】林鄭指，過去一周疫情社區爆發快速，承認應對未如理想，上星期已向中央作匯報。政府一直通過最大努力增強檢測能力，檢視成效改善，昨天據民政事務處現場所見，大部分檢測站排隊時間，已縮至半小時內，有些不用等候。

她指，目前最需要在兩方面提升，一是檢測能力，二是快速檢測包作為輔助。後者而言，現時已對高風險人士，每日動用約100萬套，是有成效的，政府另外已採購了超過一億套，正在運送到港，今日開始會先在安老院派發，希望這些高風險人士可以由三日一檢，加密到一日一檢。之後就可以派予其他市民。