民研：林鄭月娥評分31.9分按月跌1.9分　反對率升至70%

香港民意研究所今日（15日）公布最新特首民望及核心指標數字，調查結果顯示，行政長官林鄭月娥最新評分為31.9分，反對率為70%，支持率為18%，支持率淨值為負53個百分點，34%人給予林鄭月娥0分。



林鄭月娥2月初評分為31.9分，較1月初同類訪問下跌1.9分。（資料圖片）

研究所於本月7至10日以隨機抽樣電話訪問方式，訪問了1,012名香港居民。按最新做法，民意調查將由兩星期一次，改為一個月一次。

調查結果顯示，特首林鄭月娥的最新評分為31.9分，較1月3日至6日調查下跌1.9分，其中34%人給予0分。她的最新支持率為18%，較上次調查下跌1個百分點，反對率為70%，較月前上升3個百分點，支持率淨值為負53個百分點，下跌4個百分點。評分、支持率和支持率淨值均是2021年6月以來最低，而反對率則是2021年5月以來最高。

時事評論員袁彌昌指，疫情惡化且充滿不確定性，而港府缺前瞻性，老調重彈，上周又公布收緊防疫措施，可能令市民感到失望。他認為，特首選舉臨近，部份對林鄭不滿的市民或藉此表態，可解釋為何反對率上升。

出入境自由指標跌至近25年新低

研究所同日公布，法治、自由、繁榮、安定，及民主五項核心指標均有所上升，但自由指標下，出入境自由指標明顯下跌0.71分，至5.66分，為1997年8月有紀錄以來新低。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，出入境自由指標首次低於6分，或與近日有學者被拒批簽證有關。袁彌昌則表示，近期較少政治敏感事件，最近的已是去年底《立場新聞》員工被逮捕，近日多為疫情新聞，可能因此導致多項指標錄得輕微升幅。

民研：暫無計劃進行特首選舉民意調查

本次民望發表為特首選舉前最後一次評分，按最新做法，下一次發佈會應為3月初至中段。研究所表示，暫無計劃進行特首選舉民意調查，除非有獨立媒體或人士要求得到有關資訊。