香港民研：全民強制檢測正反意見各佔四成　58%認同強檢有用

香港民意研究所今日（11日）公布「我們香港人」計劃有關抗疫政策的調查結果，當中有57%受訪者認為「與病毒共存」更適合香港，32%贊成「動態清零」。在受訪的民主派支持者中，則有近九成支持「與病毒共存」。



有58%受訪者認為強制檢測對疫情有幫助，37%受訪者認為沒有，但被問到是否支持強制全民檢測，支持與反對的受訪者各佔41%，有15%受訪者認為「一半半」。



民主派支持者89%支持共存 非民主派僅41%贊成

香港民意研究所於本周一至四訪問了7,000名群組成員，有57%受訪者認為「與病毒同存」更適合香港，贊成「動態清零」的佔32%，有11%表示不知道。在受訪的民主派支持者中，有89%支持「與病毒共存」 ，僅6%支持「動態清零」，反觀在非民主派支持者中，有45%支持「動態清零」，僅41%認同「與病毒同存」。

對於強制全民檢測，有58%認為對疫情有幫助，37%認為沒有幫助，不知道的有4%。民主派支持者中，有69%反對推行全民強制檢測，只要15%支持，而在非民主派支持者中，有55%贊成強制全民檢測，26%反對。

被問到是否贊成多個月後，要市民打齊三針才可進入餐廳，共55%受訪者反對，29%受訪者支持。民主派支持者有高達89%反對有關措施，3%支持；非民主派支持者則有37%反對，43%支持。