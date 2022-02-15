抗疫基金︱失業援助重點一覽　最快3月申請　一類人今次仍未受惠

立法會財務委員會今日（15日）召開視像會議，審議政府第6輪防疫抗疫基金的270億元新增撥款，花約4小時討論後順利通過。今輪抗疫基金，政府終回應跨黨派訴求，首次推出為短期／短暫失業人士提供的支援，款額為1萬元，料最多30萬人受惠。

本文整合政府官員在會議上，對於失業援助安排的回應，協助讀者理解。



1. 最快3月中可以申請

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲回應民建聯梁熙有關行政程序的提問，她指近一、兩星期已全速進行準備工作，例如和積金局、信託人、承辦商等討論，會盡快展開申請程序，「快得一星期就一星期」。

她提到，政府在文件中寫到會在3月推出，但也不想拖到3月最後幾天才推出，所以希望最快在3月中至3月底就可以推出申請，程序會盡量簡單。

新民黨陳家珮關注，計劃要求申請人失業至少一個月，是否一些臨近3月才失業的人就不受惠。何珮玲指，計劃設3星期的申請期，如遇到特別情況也會個別考慮。

2. 可以網上申請

政府承諾申請程序盡量簡單。何珮玲補充，會盡可能安排網上申請，但亦會在地區中心幫助低收入人士進行申請。官方收集的資料也會比較簡單，包括姓名、身份證號碼、聯絡方法、銀行戶口、聲明自身當時狀況為失業。

3. 無MPF戶口都可申請，但須提供資料可能稍多

新民黨李梓敬於會議開首即問到，自由工作者如無強積金戶口，如何受惠於臨時失業支援。何珮玲當時表示，自由工作者如要申請，希望大部分人都可用強積金戶口紀錄作為核實；即使沒有戶口，政府也會有安排，可照樣處理申請，民政事務總署會交給兩個非政府機構，他們有專業的能力協助審核。

民建聯顏汶羽及後追問有關行政程序，何珮玲回應指，申請人聲明失業時，具有法律的責任，如果提供假資料要負上刑責，相信有關安排可以防止濫用。

她又指，相信大部分市民都有強積金戶口，那政府就可以透過積金局使用該系統查核。至於沒有戶口的人士，除要提供聲明外，也要提供其他證明，例如一些自僱人士，需要證明過去一段時間之內沒有收入，這些就不可用電腦系統處理。因此，民政事務總署會聘用兩個非政府組織，處理這些申請。

市民如沒有強積金戶口都可以申請失業援助，但可能要提供多一點資料。政府暫未詳細解釋涉及什麼資料。（資料圖片）

4. 限收入不多於3萬市民申請 政府允門檻從寬處理

多名議員關注到，政府文件表示今次受惠的對象，是失業前的月薪不超過3萬元者。新民黨主席葉劉淑儀問到，收入方面可否彈性處理，因為可能有些市民收入多於3萬元也很困苦，何珮玲表示可以，門檻上願意從寬處理。

5. 開工不足、放無薪假不包涵

政府終答允補助失業人士，多名議員固然大讚，可是同樣有不少議員質疑，為何開工不足、放無薪假的人士不受惠。政府的總體回應是，今次基金先援助最有需要的人士，開工不足、放無薪假者不會包含在內。