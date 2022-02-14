抗疫基金6.0︱新巴城巴料獲5300萬補貼　匯達冀政府再推資助

撰文：黃偉倫
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政府今日（14日）向立法會財委會交代第六輪防疫抗疫基金的細節。近日連番請求政府資助的新巴城巴母公司匯達交通表示，歡迎政府將公共交通營辦商納入今輪防疫抗疫基金，形容「帶來急切的財政支援」。不過該公司指，現時客量較疫情前相比急跌50%，較上周再多一成，希望政府能按疫情發展，在有需要時再推出新一輪防疫抗疫基金。
今輪防疫抗疫基金，向各專營巴士營辦商，每輛車提供一筆過3萬元的非實報實銷補貼，以及發還四成的實際燃料支出，為期5個月。翻查運輸署年報資料，單以巴士數量而言，匯達料可獲近5,300萬元補貼；燃料費亦料獲過千萬補貼。

早前匯達交通表示，2月客量較疫情前跌四成，預料每月將虧蝕6,000萬元，希望政府提供資助，否則或會考慮裁減前線員工。匯達今日表示，歡迎政府將公共交通營辦商納入第六輪防疫抗疫基金，強調首要目標是保留前線員工的職位，感激政府提供的財政支援。

不過匯達亦指，現時乘客量與疫情前相比卻急降近50%，即較上周指的四成，再跌約一成。匯達稱，現時縮減約15%班次，但營運缺乏乘客的空車，仍須支 付燃料、維修，以及薪金等開支，希望政府可保持與專營巴士公司溝通，及考慮按疫情發展，進一步為防疫抗疫基金加碼，以確保政策的持續性。

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政府向每輛巴士補貼3萬元，翻查「運輸資料年報2021」，城巴連同非專利巴士，兩個專營權合共有1,076輛巴士；新巴則有690輛，即合共1,766輛，換言之可獲5,298萬元資助。

燃料費方面，翻查兩巴2020年的概覽，新巴及城巴全年有關費用分別為1.27億元，以及6,200萬元，合共約1.89億元，按月計算即1,575萬元。按當年的費用計算，5個月合共可獲3,150萬元資助。不過由於燃料費、所耗燃油量等與2020年有異，實際可獲補貼有待計算。

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城巴新巴早前稱向員工發通告指，車費收入未足以支付前線員工薪金，需採取臨時節流措施，並希望政府提供資助，包括豁免繳交不同費用，例如隧道費、地租等；並期望政府提供補貼支付員工薪金。早前兩巴總經理﹙營運﹚馬詹唯推算，本月虧損數字將達6,000萬元或以上，較之前月蝕2,500萬元更多，假如政府不提供資助，便不排除裁減前線員工；即使政府提供資助，他亦拒為兩巴作不裁員保證，指後勤職位要「因應情況再決定」。

馬詹唯早前稱，新巴城巴的營運一直依賴機場、口岸、過海巴士等路線，但疫情下大受影響，在家工作安排實施後，過海巴士的客量同樣大減。（資料圖片／張浩維攝）
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