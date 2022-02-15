抗疫基金6.0︱鄧家彪倡失業援助金以家庭月入審批　助失支柱家庭

立法會今日下午審議第六輪防疫抗疫基金的270億元撥款申請，並終於回應跨黨派對失業援助金的訴求。工聯會立法會議員鄧家彪今早（15日）在電台節目形容，新一輪抗疫基金在支援失業上有很大進步，表示不少失業、被迫放無薪假市民，今次獲政府以失業援助金回應，個人認為收貨。

失業援助金只向失業前月薪低於3萬人士派發，鄧家彪建議當局以家庭為單位計算，收入逾5萬元家庭才不派發，以免失去收入支柱的家庭無法受惠。



工聯會立法會議員郭偉强、鄧家彪、梁子穎，昨日回應最新一輪防疫抗疫基金。（梁子穎fb直播截圖）

鄧家彪早上先在商台節目指，粗略估計今波援助有5成至6成可直接落入僱員手上，而非只給企業。不過，他認為今次安排存在灰色地帶，因為支援訂明針對因第五波疫情失業人士，但不少行業本已長期受疫情影響，希望政府可寬鬆處理。

他及後在港台節目補充，認為收入證明方面可先用信任機制，讓有關人士自行申報收入，認為很容易可以判斷相關人士是否收入不足。

望檢視政府相關行業困境 合資格可轉介申請其他支援

鄧家彪另提到有部分行業仍面對困難，例如觀塘裕民坊小販面對生意淡薄，卻受限制不能停止營業，因為如果轉業會被收回小販牌照；反之，一些半商業的地方如元創方，都有向商戶提供支援。他亦希望，康文署負責管理的小食亭亦可獲支援。

鄧家彪亦建議，如果申請人未能取得抗疫基金的津貼，但符合其他申領資格，應獲安排轉為申請在職家庭津貼等紓緩措施，盡量包括所有狀況；同時，整個失業援助的方向，應包括職業轉介服務。