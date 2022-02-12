民建聯議員黃俊碩快速測試呈陽性　昨曾與17黨友見記者

第五波新冠疫情嚴峻，據悉，民建聯會計界立法會議員黃俊碩快速測試呈陽性。黃俊碩回覆《香港01》查詢時表示，今早（12日）起身感到頭痛，進行了3次快速測試，其中2次呈陽性，他已諮詢家庭醫生，現正自我隔離，明天將遞交深喉唾液樣本樽作覆檢。
他表示，據他所知，他沒有與確診者或密切接觸者接觸，亦非居住在高風險地區，自己也想不到為何會中招。他昨天與17名民建聯議員會見記者，請求中央支援抗疫，站他旁邊的是陳仲尼，前方是黃英豪與周浩鼎。
黃俊碩表示，今早起身後感到不舒服，有點頭痛，因此自行進行快速測試，3次測試中有2次呈陽性，他立即諮詢家庭醫生，亦沒有出外，因已錯過今日的交樽時間，明天才會遞交深喉唾液樣本樽作覆檢。
他稱自己留在家中房間自我隔離，亦已知會民建聯，曾接觸的成員也會進行快速測試。他指，若身體狀況許可，即使確診也會繼續透過zoom出席立法會會議。
民建聯18名議員昨一同會見記者，請求中央支援抗疫，進行全民檢測，黃俊碩亦有出席，他站在最後排，站他旁邊的是陳仲尼，前方是黃英豪與周浩鼎。
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