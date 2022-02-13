民建聯再有成員染疫　選委鍾港武初步陽性　李慧琼：源頭不明

繼民建聯立法會議員黃俊碩快速測試呈初步陽性後，民建聯前油尖旺區議會主席、現任選舉委員會委員鍾港武，亦告「中招」。民建聯主席李慧琼接受查詢時表示，鍾港武檢測結果呈初步陽性，現正在家等候衛生署進一步指示，又說鍾港武有參與地區工作，但近日因疫情已減少服務時間，暫時源頭不明。

李慧琼說，民建聯有派發防疫裝備予前線人員，成員會持續留意自己身體狀況。



現年47歲的鍾港武地區出身，早於1990年參選區議員，多次在油尖旺區議會與民主黨涂謹申對戰，亦曾為曾鈺成抬轎參選立法會。至2008年，鍾港武出任富榮選區區議員，其後更當選區議會主席。

2019年，鍾港武以近千票之差連任失敗，去年選委會選舉，他循「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員代表」界別當選。

黃俊碩（右二）。（資料圖片）

黃俊碩會計師樓兩職員亦初陽

民建聯會計界立法會議員黃俊碩昨日在家進行新冠病毒快速測試，檢測結果初步陽性，他今日已進行核酸檢測，為確保安全，已強烈呼籲所有同事包括會計師樓及立法會議員辦事處，儘速進行快速測試或核酸檢測。根據最新情況，其中兩名會計師樓同事的快速檢測結果初步亦呈現陽性，最後上班日期為2月11日，二人已接種兩劑新冠疫苗。

李慧琼昨日表示，民建聯所有立法會議員在未來三日會持續進行快速測試，期間會盡量留家工作、避免外出。