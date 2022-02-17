移民潮｜民主思路調查：一國兩制評分微升　移民意欲顯著消退

民主思路今日（17日）公佈新一輪「一國兩制」指數，以10分為滿分，指數為5.76分，比上期（2021年8月所發表的報告）上升0.2分。調查同時發現，打算移民海外的受訪者比例，相比半年前所作調查大跌近10個百分點，就連民主派支持者的移民意欲亦大跌，民主思路認為移民潮有退潮跡象。



「一國兩制」總體評分微升至5.76

「一國兩制」指數分為兩部分，受訪香港市民的評分，由上次的3.62分上升至4.02分；而國際智庫的國際評價，則從上次的7.51分微跌至7.5分。

市民對「一國兩制」評價來自電話調查，於去年12月20日至今年1月10日進行，採用涵蓋家居固網電話號碼及流動電話號碼的「雙框設計」，抽樣訪問1,003名18歲以上香港市民。當中全部12個範疇評分皆上升，升幅最多的三個範疇是「未來全面落實一國兩制」（+24.2%）、「對話協商解決矛盾」（+22.8%）及「法律面前一律平等」（+16.6%）。

民主思路調查指，港人移民意欲有所回落。（資料圖片）

受訪者擬移民比率 半年減少10個百分點

受訪者當中，約有23%「有打算」移民海外，比上次調查下跌9.9個百分點。在過去兩年調查中，一直有三成以上受訪者表示有移民打算，今次有明顯降低。另外，表示「無打算」移民的佔比為65.7%，比上次上升7.3個百分點。

民主思路聯席召集人（研究）潘學智稱，如果再按受訪者的政治立場細分，自稱民主派支持者的人，在上一次調查中的淨值（有打算移民百分比，減去無打算移民的百分比）達到4.9%高峰，但今次的淨值回落至-13.2%，即不打算移民者更多，認為這反映移民潮有退潮現象。

民主思路召集人湯家驊表示，在最新報告中，所有指標皆有明顯反彈，對「一國兩制」和香港未來的信心危機可說初見曙光。他續指在選舉改革實施後，市民對「一國兩制」觀感好轉，特區政府必須利用日益增強的信心，進一步學鞏固發展勢頭。