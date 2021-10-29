專訪︱民主思路4人擬參選　闡第三路線：法治偏建制　民主偏泛民

立法會選舉今年12月19日舉行，於新選舉制度下，基於傳統民主派首度缺席，非建制板塊將會大重組。其中，由行政會議成員湯家驊牽頭的智庫民主思路，4名成員姚潔凝、麥慶歡、黃穎灝、陳進雄正積極考慮參選。

4人接受《香港01》專訪時表明，民主思路所倡議的「第三路線」並不等同「中間派」，在政治議題上會有明確立場，總體而言是：「法治和國家安全就站在建制派一方，民主和核心價值就站在民主派一方」，在穩定社會的前提下為日後民主普選製造有利條件。他們認為，2019年社會動亂期間，香港局勢發展到一個極端，鐘擺效應之下社會需時調整，希望提供「一國兩制」下通向民主的一條活路：「明明就有一道門在旁邊，為何總要衝向前面那堵牆呢？」

他們承認在知名度、資源上均需多加努力，但相信務實的政策研究在未來香港大有可為，亦期望以一個「doer」（做事者）的身份，以落地形式將民意反映給政府。



「第三路線」與「中間派」不同

第三路線、非藍非黃、打破二元對立，這些說法在香港其實已曾出現很多次，但真正能付諸實行的人不多，過去在各級選舉中也未曾勝出。不過4人表示，觀乎香港近幾年政治局面，的確需要「第三路線」代表市民的聲音，讓大眾多一個選擇。

陳進雄解釋：「我們的定位是『第三路線』，不是『中間路線』，兩回事是不同的。中間是兩個極端的中間，我們第三路線會隨著不同的議題、和市民的溝通而定位的。」黃穎灝指：「有些議題我們會偏向建制，有些議題我們會偏向泛民，譬如在法治方面，我們會建制是一致的，但在民主和核心價值上，我們會偏向泛民，這有時候不一定中間。因為有些事是不能站在中間的。」

批泛民爭取民主30年無進步

本身是大律師、法律界選委的麥慶歡形容，以往民主派所要求的法治，是一種「激進的法治」，而是以社會穩定、尊重憲制秩序為前題：「不是說要用暴力的法治，不是要『違法達義』的法治，我們是要循序漸進，基於《基本法》的法治。我們也會要求普選，普選是《基本法》之下講到明的，是第45條。」

姚潔凝則指，傳統民主派追求民主道路已超過30年，「但你見到我們的民主進程是沒有寸進，反而坊間有一種感覺，像是退步了，我們民主思路所倡議的民主道路，如何去塑造有利的普選條件，而讓我們可以走回《基本法》第45條和68條的雙普選？」

黃穎灝提到，2019年的社會騷亂，將「一國兩制」推到一個危險的極端，到後來中央出手、由亂轉治後，鐘擺效應之下，演變成今日的現實情況：「這是作用力和反作用力，你愈大力打那堵牆，你就會愈痛，那如何走第三條路線？你不要對住那堵牆，那邊有一道門，你打開它吧。明明就有一道門，為何還要衝向那道牆？」

麥慶歡：支持假新聞立法、23條

具體議題而言，4人各自都有其專長或專業資格，如姚潔凝本身為測量師，關注人均居住面積，也樂見政府在《香港2030+》最終報告中，將人均居住面積的目標增加一至兩成，擴至215或237平方呎，並考慮未來賣地建私營房屋時，訂下最小面積限制。她亦提到，日後新界北發展「基建先行」自是基本，但據目前政府新建五條鐵路的建議，似乎較著重東西橫向，南北縱向方面有所不足，未來有需要進一步改善。

作為大律師的麥慶歡認為，香港有些法律未能追上時代需要，例如電動滑板車意外頻生，但現有法律界線模糊，只能以周邊的「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」等法例規管，希望未來可以作一全面檢視。

黃穎灝本身為可持續發展委員會委員，長年關注環境議題，他特別提到近日獲立法會通過的垃圾徵費計劃，早就應該做，但在政界一直引不起關注，香港每日棄置萬多噸固體廢物到堆填區，遲早不勝負荷，而珍貴的土地資源一旦被用作堆填區，就不能再用作建屋；陳進雄任職醫療科技公司行政總裁，政策側重點會放在醫療大數據、推行精準醫療、預防醫學等。

冀同時帶出民間憂慮

至於牽涉政治爭議的議題，如假新聞立法、23條，民主思路亦表明支持。麥慶歡解釋：「根據《基本法》，這（23條立法）是憲制的責任，根據現時的國安法，也講明一定要立法，所以立是一定要立的。」假新聞情況亦相當嚴重，對社會構成直接的危害，因此她亦相當支持立法規管。

不過陳進雄提到，民主思路如能在體制上扮演更積極的角色，對大是大非的政治議題不會只停留於表態：「一些敏感性的議題，我們不會只是說『是』和『否』，我們會讓市民表達他們的憂慮，幫他們向政府提出，讓政府去考慮，去調節那個議案，不是就這樣說通過或不通過。」按照姚潔凝的說法，他們希望成為市民表達意見的橋樑，「去告訴政府，希望用一個平衡的方向去令那個條例，不會走向一個很恐怖的極端。」

民主思路認為，兩年前的修例風波將香港帶向危險的極端。（資料圖片）

以清路障為例 姚：我會為民請命

姚潔凝指，民主思路會定義自己為政治版圖上的「doer」，身體力行地將市民意見反映，從最基本的約見政府官員、協商和達成共識，到親自到現場參與行動都會做。她舉例指，2019年社會事件薄扶林道被封，「當時人人都覺得，我清路障就是『極藍』，但我想告訴你，當時其實有個很嚴重的消息，中大二號橋的所有軍火，會由中大運到港大，所以我和港大教職員談過，覺得這個很危險，要保護學生和當區居民，所以才發動起『解放薄扶林』的行動。」

黃穎灝以垃圾徵費為例，指一開始因為泛民支持者不撐政府，凡政府政策皆不支持，「但我們當時不停和泛民的支持者解釋，他們也覺得可以了，當時泛民的立法會議員支持了，反而建制不支持。那我們再和建制談談，他們可能對向市民收費、工商界（帶來負擔），我們也向政府提出建議，例如會否有個適應期、給基層津貼？」

他認為，政府終究不是鐵板一塊，如果法案有爭議，即使在議會已有「鐵票」，只要能夠收集民間的反對聲音，一樣能夠促使政府調整做法。

相信市民僅是「暫時沉默」

近兩年政治氣氛沉重高壓，非建制支持者出現移民潮，即使留下來的人亦變得相對政治冷感。不過陳進雄明言，相信市民對香港仍未死心，只是一時之間沉默下來。他希望未來政府政策制訂的過程中，可以多鼓勵民間參與，協助構思發展的實際藍圖，令大家對社會公共事務更有投入感，民主思路亦有「社區實驗室」計劃，在地區進行小型的社區政策倡議。

今屆立法會選舉，傳統民主派政黨首度缺席。圖為民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

稱湯家驊民主理念「一點都沒變過」

姚潔凝總結，香港近年政治光譜的兩極化，為社會帶來難以彌補的傷害，也不利推進民主發展：「哈佛大學的學者也有研究發現，兩黨政治的極端化，會令社會不能運作，我們也想實行『審議式民主』（Deliberative democracy），我們會解作一種『精英民主』，給予一條路社會去進步，而不是一直你鬥我、我鬥你，令社會停滯不前。」

姚又指，湯家驊同樣多年來一直在追求這種「有商有量」的民主模式，而對方走入體制成為行政會議成員，也是這種理念的其中一種體現，形象對方多年沒變過，只是大環境變化，令外面的人覺得他變了，「我相信他真的一點也沒變過，他對民主的信念，就像我自1993年起受民主黨薰陶一樣，我是民主黨訓練而來，我到今日都沒有變過。」

據報姚潔凝有機會出戰港島西、陳進雄有機會出戰九龍東、黃穎灝有機會出戰新界北、麥慶歡有機會出戰法律界。在訪談中，4人稱暫未有補充，一切留待民主思路官方公布。