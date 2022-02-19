疫情｜黃柳權和李家超主持抗疫會議　跟進提升檢測及醫院治理能力

政務司司長李家超於昨日（18日）聯同特區政府五個工作小組的香港特區組長，以視像方式與國務院港澳事務辦公室、國家衞生健康委員會及相關內地官員和專家進行抗疫專班工作交流會，加緊落實具體的工作安排和協調，以全力應對嚴峻的第五波疫情。



政務司司長李家超於2月18日聯同特區政府五個工作小組的香港特區組長，以視像方式與港澳辦、國家衞生健康委員會及相關內地官員和專家進行抗疫專班工作交流會。(政府新聞處圖片)

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李家超在會上感謝習近平主席就香港特區抗疫工作作出重要指示，特區政府定當按指示，切實負起主體責任，傾盡全力，堅定意志，以「動態清零」為目標，做到習主席要求的三個「一切」和兩個「確保」。

李家超表示，上星期六（12日）在專題交流會上向中央提出援助香港的請求，獲得迅速和積極的回應。他感謝國務院港澳辦、國家衞健委、廣東省政府等對香港的全力支持和重視，在短短的五日後，於前日（17日）率先安排四位流行病學專家，聯同檢測人員和流動核酸檢測車等來港支援抗疫。

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會議上，國家衞健委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝分享了湖北省武漢市在2020年抗疫的寶貴經驗，並就香港應對第五波疫情提供建議。五個工作小組的內地及香港特區組長分別匯報已經開展的工作及下一步工作計劃，並深入討論和細化各項對接工作，切實跟進落實各項最迫切的工作，包括提升核酸檢測能力、加大醫院接收及治理病人能力、建立隔離及治療設施、增加醫療物資供應、穩定香港食品和生活物資供應等。

李家超說，特區政府必定會竭盡所能，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升「早發現、早隔離、早治療」的能力，並繼續動員社會各界和一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，以穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。

會議由國務院港澳辦副主任黃柳權和李家超共同主持，出席會議包括國家衞健委副主任王賀勝以及中央和廣東相關官員和專家。參加的特區政府官員包括五個工作小組的特區組長：食物及衞生局局長陳肇始教授、政制及內地事務局局長曾國衞、發展局局長黃偉綸、商務及經濟發展局局長邱騰華和運輸及房屋局局長陳帆。

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