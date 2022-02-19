明愛急症室外輪候病人成功「清零」 近11時全送至室內

醫管局週五（18日）於疫情記者會上指會將急症室外等候的病人送到室內等候，目標即日內完成。明愛醫院於下午4時40分左右開始將病人送到老人科日間醫院，直到深夜近11時，明愛醫院將連日來在急症室外露天等候入院的病人全部移送至室內，現場只剩下多個空置帳篷，等待收拾清場。



有醫護人員一晚來回走了「數十轉」

第五波疫情令公營醫療負荷大增，多間公立醫院近日都需要在戶外放置確診者，醫院局管局亦多番承認情況不理想。醫管局週五於疫情記者會上指會將急症室外等候的病人送到室內等候，目標即日內完成。明愛醫院於下午4時40分左右開始將病人送到老人科日間醫院。

▼2.18 明愛醫院「清零」前情況▼



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直到周五深夜近11時，明愛醫院將連日來在急症室外露天等候入院的病人，全部移送至室內，室外滯留的病人成功「清零」。有醫護人員一晚來回走了「數十轉」，現場只剩下多個空置帳篷，等待收拾清場。