露宿等入院｜田北辰倡徵用體育館安置　為醫護外宿、加班設津貼

第5波疫情失控，本港醫療系統瀕臨崩潰，出現大批市民在公立醫院外露宿等候入院。實政圓桌立法會議員田北辰表示，當前急務是處理醫院病床嚴重不足的問題，以及加強保障醫護人員的健康安全，建議政府將部分排隊等候入院的確診者，安置到鄰近的體育館等候，避免他們在寒冷天氣下露天等候。



他指出，特區政府必須盡快與內地合作興建方艙醫院，提供更多病床；同時設立更多指定診所，鼓勵輕症病人到指定診所就醫，分流輕症及重症病人。



+ 1

倡設加班、外宿津貼答謝醫護付出

田北辰稱，政府必須確保所有醫護有齊所需的保護裝備，包括口罩、保護衣、快速測試套裝、以及基本生活用品等。他指近日醫護確診數目持續上升，很多醫護為了減低傳播風險自費入住酒店，建議醫管局重推特別津貼，資助醫護租住酒店，減輕他們的經濟負擔，並提供額外加班津貼，感謝醫護一直的付出。

他表示，現時特定高危組別的醫護人員每日上班前獲安排進行快速抗原測試，包括一線及二線隔離病房員工、監察病房員工等，但負責收症的員工並不包括在內。他建議政府應該向所有有機會接觸確診者的醫護派發快速測試套裝，或者安排進行專業採樣。