疫情｜家人初陽麥美娟自我隔離　交樣本遇困難促政府改善資訊發布

第五波疫情個案持續上升，工聯會立法會議員麥美娟一名非同住家人昨日（19日）進行快速檢測結果呈初步陽性，麥美娟本人因而正進行家居隔離，等待深喉唾液測試結果。

麥美娟批評當局疫情資訊混亂，家人花了不少時間才找到願意接收深喉唾液測試樣本的診所。她相信不少基層一旦染疫，根本不夠充分資訊應對，如果無病徵人士未有因此做好自我隔離，有機會造成進一步傳播。



麥美娟目前正在家中自我隔離。（資料圖片）

麥美娟昨日在Facebook撰文，提到她的家人初步確診。她今日接受查詢時指，該名家人在進行快速測試時初步陽性，但家人已接種三針疫苗，沒有病徵。她指該名家人並非與她同住，但日前有短暫接觸，不涉家庭聚會，家人今天將向衞生署交回深喉唾液樣本瓶，並會留家遵守自我隔離指引，等待檢測結果。

麥美娟說，她在家人及自己的深喉唾液檢測有結果前，將留家遵守自我隔離指引，不會外出。她提到，已向衞生署交回深喉唾液樣本瓶，並在家中等候檢測結果，但當其他親友為她代交樣本時，花了不少時間才找到可接受樣本的診所。

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家人代交樣本遇困難

根據政府新冠肺炎專題網站，提供了2019 冠狀病毒病病毒測試樣本收集點 ，並有定期更新包括地點及開放時間，惟有關版面設置下，並無特別在索引位置作明確標示。

麥美娟指，自己初步陽性的家人為長者，若非她熟悉相關程序並提出建議，家人亦有機會不知所措，加上政府的熱線一直難以接通，認為政府有需要改善有關的抗疫資訊推廣方式，令更多市民、基層了解如何對應染疫風險。