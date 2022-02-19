親人到訪快測呈陽性　麥美娟將交唾液樣本：有結果前自我隔離

工聯會立法會議員麥美娟今日（19日）表示，一名非同住家人的快速測試結果呈陽性，兩人今日曾經短暫接觸，但過程沒有除下口罩。麥美娟表示，明天將向衞生署交深喉唾液樣本瓶，並留在家中自我隔離，在有結果前不會外出。



親人到麥美娟家中進行快速測試

麥美娟表示，一名非同住家人今日（19日）進行了快速檢測，結果呈陽性，該名家人沒有病徵並已接種了三針疫苗。二人今天曾短暫接觸，但不涉及家庭聚會，她表示今天該名非同住親人到她家放下一些物資時，她要求親人進行兩次快速測試，均呈陽性，期間麥美娟沒有除下口罩。

她短暫接觸該名家人後亦已進行了快速檢測，結果呈陰性。自己和家人明天將向衞生署交回深喉唾液樣本瓶，並留在家中自我隔離，有結果前不會外出。她稱，過去數天每日都有進行快速檢測，均呈陰性。因為立法會會議已改以視像方式進行，過去一周她未曾到過大樓。

立會屢現爆疫危機 黃俊碩為首名確診議員

民建聯黃俊碩是首名確診的立法會議員，上周六（12日）進行快速測試呈陽性，周日（13日）交樣本作覆檢，並自我隔離，期間出現低燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛、多痰等病徵。立法會大樓及中信昨日（18日）曾有4人初步確診，秘書處已即日宣布，禁止所有訪客進入立法會大樓及中信立法會辦公樓層。