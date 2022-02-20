政壇諸事町｜陶傑染Omicron痊癒個半月　稍後再接種第三針

專欄作家兼名嘴陶傑於去年9月起居於英國，至今近半年，他近日於電台節目透露，較早前曾感染新冠肺炎並快速痊癒，笑稱已有了「自然抗體」。

陶傑向《香港01》記者表示，當時所感染的是Omicron病毒株，曾出現輕微病徵，數天後已痊癒，至今已一個半月。適逢香港近日新冠疫情幾何級上升，他批評香港政府的防疫措施「不講道理」。



曾發低燒、渾身骨痛

陶傑指，大約1月上旬出現初期病徵，於是接受快速抗原測試，第一次呈陰性，第二次才測出對新冠病毒呈陽性，「頭一兩日有些少鼻水同輕微喉嚨痛，同埋有低燒，37.8度左右，第二日就有少少骨痛，但都係一陣間，唔係好嚴重。過咗幾日條線開始淺色（指測試套裝上「T」字位置的線條），即係應該都好得七七八八。」

陶傑憶述，當時每日飲足夠的溫水、妥善休息，數日後沒了病徵。他在英國由於是一人獨居，所以沒有居家傳染風險，自我隔離期間有做足防疫措施，並有數名朋友曾經到訪，分享居家隔離的經驗。

他批評現時香港政府抗政策過度擾民、不合常理，收症標準太過寬鬆，「咁多人感染，又大部分係輕症，遲早都要家居（隔離），根本冇需要去醫院，一大班人輕症都擠晒喺醫院，反而加重交叉感染風險。」他表示，去年在香港接種兩針復必泰疫苗後，在英國感染一次Omicron，現時相信對新冠病毒的抗體更高，稍後再接種第三針，即使再中第二次相信症狀都不會太嚴重。

▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼



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曾指有機會便回港 最新：英國更適合長居

對於「動態清零」和「與病毒共存」爭議，陶傑認為英國政府的「與病毒共存」方式並非「躺平」、「投降」，而是以另一種途徑戰勝病毒，透過疫苗和適度不過份的防疫措施，達到長遠的群體免疫。

陶傑於去年赴英後，仍然不時透過網絡錄音，與學者馮智政主持商台節目發表時事評論。他於去年9月回覆《香港01》時指，只是打算「放個假」，處理銷售樓盤生意，有機會便會回港。記者問到計劃有沒有更新時，陶傑稱一個「講常識、講道理」地方更合適長居。