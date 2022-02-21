預算案︱民主黨調查：逾七成受訪者要求發放現金而非消費券

《財政預算案》周三（23日）公布，民主黨今日（21日）發表調查結果，顯示7成受訪者要求政府發放現金，近半數人要求發放1萬港元。民主黨主席羅健熙要求政府提供清晰抗疫路線圖，認為比起提振經濟，更需要讓市民安心。



民主黨於2月8日至上星期，以語音方式抽樣訪問555位香港居民。結果顯示，逾七成受訪者贊成政府發放現金，僅23%人同意繼續發放消費券。民主黨經濟政策發言人陳堡明指，發放消費券的原意是提振經濟，但現時最重要的是讓市民安心，派發現金可助市民應急、儲糧。他提到，去年大部分市民都使用八達通領取消費券，但八達通較少能進行網上消費，因此短期內被迫花費反而可能引起人群聚集，增加感染風險，並非最有效的為民措施。

調查問及市民期望的發放金額，近半受訪者建議發放1萬港元，接近三成受訪者同意發放15,000元，僅15%人建議5000元。民主黨建議當局派發15,000元現金，比多數受訪者建議的1萬元多。陳堡明指，市民因疫情爆發嚴重，可能需要購買檢測劑或儲糧應付圍封措施，相信經濟壓力較大，認為15,000元更能助市民積穀防饑。

新一份財政預算案，會在2月23日發表。（資料圖片）

羅健熙：政府應提供抗疫路線圖

此外，調查結果顯示，逾近八成人對香港前景沒有信心，其中52%表示「無信心」，26%人表示「十分無信心」。羅健熙稱，政府必須讓市民看見清晰抗疫路線圖，如確診後的處理安排、增加檢測設施後的預計狀況、全民檢測的細安排，紓援市民不安情緒。

他建議當局於預算案發放短期失業津貼，及提供方改善企業營運空間的措施。