預算案｜建制料再派消費劵成數高　政團叫價最少五千　獨葉劉反對

財政司司長陳茂波本周三（23日）發表《財政預算案》，在第五波疫情衝擊下，多個政黨都不約而同要求再派發電子消費劵，人人叫價不同，但普遍認為成功爭取機會不低。

不過，亦有政黨認為不應再派消費劵，新民黨主席葉劉淑儀認為在疫情嚴峻下，電子消費劵提振經濟作用不大，建議主要以現金援助受疫情打撃的人士，更能實在幫助市民。



民建聯倡派5千 工聯會叫價1萬元

今年預算案發表正值第五波疫情最嚴竣時期，「財爺」陳茂波改以視像形式發表，是回歸以來首次。陳茂波今日（20日）在網誌表示，第五波新冠肺炎疫情來勢凶猛，令原本自去年起處於復甦狀態的經濟，遇上突如期來的沉重壓力，令很多人感到沮喪，甚至陷入困難，政府需要積極應對挑戰，配備充足資源，全力抗擊疫情，盡力為市民及中小企紓困，穩住市民信心，同時要部署中長期經濟發展，確保經濟及金融安全。

陳茂波去年首次派發電子消費劵，每人5千元，不少食肆、零售行業受惠，亦促進電子消費發展，在第五波疫情衝擊下，多個政黨都要求再次派發消費劵。民建聯提出派發不少於5千元的電子消費劵，該黨副主席、立法會議員陳克勤認為，近兩年着眼點始終是疫情，故如何幫助市民解決經濟及生活困難，協助開工不足、短期失業人士是最重要。

他表示，特別期望政府推出不少於5千元電子消費劵，以及推出電費補貼，直接支援市民，亦期望政府扶助中小企的措施，「淨係派錢都係未夠，最緊要係救經濟」。民建聯立法會議員陳學鋒認同應派消費劵，因為已證實對經濟有效益，相信有助香港走出疫境。

工聯會則叫價派發1萬元電子消費劵，相信疫情之下，陳茂波應該有所作為。至於金額方面，有工聯會中人表示難以估計陳茂波最終落墨，主要視乎其理財態度。

葉劉：現時派消費劵作用不大 倡延長失業援助

商界政黨經民聯亦主張派發一萬元「回歸慶典消費券」，刺激消費，加快經濟復蘇，該黨副主席林健鋒指，要營造回歸25周年良好氣氛，又指現時疫情就幾何級上升，「很多企業都捱不住，如果財爺再不做一些有效措施，中小企也會『幾何式倒閉』。」

自由黨方面，該黨副主席、批發及零售界議員邵家輝表示，零售業及飲食業在疫情之下首當其衝，「最慘係我哋嘛」，故認為派發電子消費劵有實際需要，可與失業支援措施雙管齊下。

不過，新民黨主席葉劉淑儀則認為，目前疫情之下，要盡量壓低市面人流，舉例指現時即使旺角亦沒有太多人流，「即使而家派都無用啦」，又指即使延遲派發時機間，內地專家亦預料本港最少都需要3個月才可處理好今波疫情。她認為港府應延續失業援助，因為只有一萬元不夠失業人士持續生活，「用現錢幫呢啲人好過」。

葉劉強調並非反對派發消費劵，只是現階段認為現金支援失業人士更好；再者，她認為消費劵主要惠及個別行業，如飲食、零售業，但目前不少行業均受影響。

政府去年首次派發電子消費劵，推動電子支付。（資料圖片）

建制料再派消費劵成數高

有資深建制派表示，第五波疫情對各行業衝擊很大，不少基層因關閉處所、強制驗測甚至染疫而「手停口停」，社會怨氣很大，若財爺無即時、直接措施令市民受惠，會有很大反彈，估計今次預算案很大機會再次派發消費劵。金額方面，該建制指要綜合各方面因素，包括政府財政承擔能力，特別是六輪防疫抗疫基金，前後已耗費庫房逾2,000億元。