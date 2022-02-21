預算案︱財赤仍倡派消費券一萬　林健鋒：防止企業「幾何式倒閉」

財政司司長陳茂波本周三（23日）發表《財政預算案》，市民最關切固然是疫情再度來襲之下，政府有何措施提振經濟和紓解民困，尤其會否繼去年後再次發放電子消費券。經民聯今年提出逾百項建議，包括發放全民一萬元「回歸慶典消費券」，比其他建制黨派「開價」金額高，以一向主張審慎理財的商界政黨而言，較為少見。

經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒接受《香港01》專訪時表示，疫情帶來的經濟打擊、香港回歸25周年等因素，促使他們認為派發一萬元消費券是最好選擇，必須趁此時刺激市道和社會氣氛，為未來經濟提供動力。他認為，如果再不採取消費券等有效措施，中小企將會「幾何式倒閉」，屆時受害的只會是整個社會。



營造回歸25周年良好氣氛 倡免100%薪俸稅

林健鋒表示，今年是回歸25周年，香港要由亂變治、由治及興，是重大轉折，應該好好把握時間，既爭取中央提供一些優惠措施，亦透過預算案刺激市道，為市民提供信心、為經濟注入活水，待疫情消退後經濟可以更快復甦，包括中小企借貸擔保、支援各行各業、為投資者提供稅務優惠等。在普羅市民層面，他們建議減免100%薪俸稅並以4萬元為上限，當然大眾市民最關心的還是消費券支援。

林健鋒指，經民聯過往對預算案提出過不同建議，但今年背景較為特別，一方面市面氣氛慘淡，與內地通關無期，急需「沖喜」，而且需在回歸25周年前營造較好的社會氣氛，所以直接「開價」一萬元消費券，坦言如非今波疫情影響，看法或有所不同，「以刺激消費和內需的大前題下，我相信大家都會接受，不是年年都做。去年我們也提出電子消費券，一樣是因為疫情影響經濟。現時疫情就幾何級上升，很多企業都捱不住，如果財爺再不做一些有效措施，中小企也會『幾何式倒閉』。」

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重提發債補公共財政黑洞

派發消費券當然人人開心，但公共財政承受能力同樣需要關注。財政司長陳茂波去年明言，兩年間政府財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月，又預期接下來5個財政年度都會錄得赤字，至2026年會降至7,758億元，即12個月政府開支水平。政府去年的消費券計劃有630萬人受惠，每日5,000元，即已涉及至少315億元開支。如今年根據經民聯建議再派10,000元，開支將會翻倍。

林健鋒表示，如上所述今年是基於回歸25周年、疫情下的經濟環境而提出派發「回歸慶典消費券」，情況較為特別。此外政府對公共財政，亦應有更長遠、可持續的規劃，例如經民聯多年前已提出，政府對大型基建項目應該發債抵償部分財政負擔，而且趁現時財政儲備仍然尚算充足時及早發放，增強市民對債券基礎的信心，「大橋又好，隧道又好，高科技園又好，大的發展項目都可以發債，發足幾千億也未嘗不可，現在仍有儲備撐住，樣樣都單靠政府儲備，不是好的理財之道。捱過了今次（疫情）危機，我對香港的經濟前景還是樂觀的。」

陳茂波將於2月23日發表新一份財政預算案，今次會以視像形式宣讀。（陳茂波網誌圖片）

願樓價「有序調整」

預算案另一關注點，在於在土地房屋這個老大難問題上，有何新措施出台。林健鋒認同社會發展過程中，應該每個階層都受惠，但有一些問題如樓價過高，從來不是某個界別可以製造出來，不應該過份將責任放在商界身上。「香港高樓價源於地貴、建築費貴，這些才是本因。我很不同意有人說『要解決房屋問題就要打殘地產商』，你『打殘』了他們，誰來建樓？」

樓價向來是極富爭議性的議題，因為當樓價脫離大眾負擔能力，未上車的市民自然希望樓價大跌；可是對已上車的市民而言，當然希望樓價繼續升下去。更大問題是一旦樓價大跌，又可能重現回歸初期市民資產縮水、歸零甚至淪為負數的慘況，是以特區政府對樓價問題取態一向比較保守，強調從來無意「壓抑樓價」。

林健鋒表示，「買完就想佢升，未買就想佢跌」的心態是人之常情，但認為這些心態太過兩極，兩種都不健康。他認為最重要的是政府取得平衡，穩定公私營房屋供應，市民就可以為未來做更多更好的規劃，又指以現時社會狀況來說，「樓價有序地調整，我相信大眾市民是會接受的」。