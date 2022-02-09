隨星洲與病毒共存？湯家驊：香港尚欠一條件　反問是否要犧牲長者

香港要跟隨西方國家和新加坡「與病毒共存」，抑或跟隨中央政策以「清零」為基本防疫策略？行政會議成員、民主思路湯家驊表示，香港與新加坡不能相提並論，關鍵在於香港疫苗接種率明顯較低。



新加坡累計約40萬宗確診個案。（Getty）

新加坡84%人接種兩劑 近60%打了三針

湯家驊表示，很多人喜歡將香港與新加坡相比，亦有人覺得新加坡較香港好，因沒有嚴厲封關和減少社交距離措施。他說新加坡人口約590萬，累計約40萬宗確診個案，當地自去年「與病毒共存」；但香港人口比新加坡多，目前卻只有1.3萬至1.4萬宗確診。死亡人數方面，新加坡約800多人，而香港約200多人，多數是未接種疫苗的人士，特別是長者。

如果問香港人能否接受新加坡的情況時，湯家驊說不要忘記一點，就是新加坡接種首劑疫苗比例超過86%，第二針有大約84%，近60%打了三針。而香港接種率低過新加坡，接種首劑疫苗不足80%，不到一半人打了兩針，只有一成多打了第三針，長者接種率不足一成。湯家驊認為，如果香港「與病毒共存」，死亡率會飊升，而長者死亡率會非常高。

湯家驊認為，香港要提高接種率，才能考慮與病毒共存。(資料圖片)

疫苗接種率超過九成 才能考慮「與病毒共存」

湯家驊說，其實「清零」和「與病毒共存」是價值觀的問題，指是否願意令長者生命受到威脅，還是願意盡力承擔各種不便，甚至是經濟、社交上的損失。他說，有些人覺得要做生意，而他的看法是人命關天，死多一個人都不是好事，除非香港接種率接近新加坡，達到九成以上，長者接種率也有同樣水平，才可以考慮「與病毒共存」。

湯家驊指還有相當多的手段可用，認為收緊社交距離措施可以接受，稱不打針的人其實對自己和身邊的人都有健康風險。而香港人要忍受日用品、必需品短缺和價格上升，而能否抵受得到就是平衡問題。