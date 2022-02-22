預算案︱稅務學會：儲備或僅夠政府1年開支　50年不變稅基待擴闊

政府明日（23日）發表《財政預算案》，香港稅務學會會長吳錦華今早於港台節目上表示，今年度財政狀況相信會比預期理想，赤字大幅減少甚至可能錄得些微盈餘，認為派發消費券有實際需要。他又指，香港稅制已接近「五十年不變」，沒有大改，應在預算案中多加著墨。



香港稅務學會長吳錦華（圖中）。（資料圖片）

認同再派消費券：銀碼要諗諗！

吳錦華指，雖然去年預算案預計本年度錄得千億元赤字，可是由於過去9個月賣地收入、以及樓、股印花稅收入比預期好，因此學會預計很大機會財赤沒那麼嚴重，「甚至可能調返轉頭有少少盈餘，5到10億元左右」。

社會關注到疫情下財爺會推出什麼紓困措施，吳錦華提到，財爺固然有需要向疫情下受影響群組伸出援手，參考之前的消費券也是選擇之一，短期內可以保護經濟，有部分開支未來亦可化為利得稅收入，「我哋都同意要派嘅，但係咪要好似有啲團體所講，5,000蚊甚至再多？呢個要諗諗。」

兩年花4,000億元紓困 稅基狹窄如停留「3G」

不過中長期而言，吳錦華指政府過去兩年，前前後後已經派發近4,000億元作紓困用途，未來儲備有可能跌至12個月政府開支的「心理關口」，有需要在稅收方面思考一下。他表示，香港稅基狹窄的問題持續多年，政府收入非常受經濟波動影響，長遠一定要處理。

他指香港稅制自1976年以來沒有大改，已接近「五十年不變」，無論是國際間還是中國內地，近年都對稅收制度有不少改動，與時並進，形容現時情況就好比「國內係5G、香港只係得3G」，政府有必要在財政預算案之中，對稅務改革多加著墨。