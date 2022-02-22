預算案︱解構消費券「好事近」兩大成因　學者料庫房仍「撐得住」

新一份《財政預算案》周三（23日）發表，今年遇上第五波疫情危機，市民自然關注財爺陳茂波有什麼紓困措施。環顧近日政圈風聲，繼去年後再次派發電子消費券似乎機會頗大，問題只是金額及形式。

自2019/2020年度以來，香港連續2個財政年度錄得赤字，據陳茂波先前估算，本年度赤字可達1,016億元，雖然受惠賣地收入增加和股樓印花稅增加，財政狀況可能有所改善。但考慮到政府已先後推出6輪防疫抗疫基金，耗資近2,500億元，如果再派發電子消費券，庫房長遠承擔能力引起關注。

有經濟學者認為，政府過去兩年都有全民受惠的紓困措施，今年的經濟環境下，確實很難不繼續派消費券，又認為雖然庫房儲備比兩年前明顯減少，但總體來說都有足夠承擔能力，如果日後真的有需要，可以考慮從增收一些「無痛」的稅項著手。



建制近乎眾口一詞要求派消費券

2020年預算案正值疫情初期，受到當時修例風波後政治氣氛影響，政府管治威信探底，跨黨派眾口一詞要求財爺派錢，於是「非派不可」下直接開倉派錢一萬。至去年政治氣氛已變，各大政黨口風轉鬆，財爺於是改變紓困方式，改派電子消費券，分別在於限市民在一定時間內用完，刺激消費效果更佳，在政界獲得的口碑不錯。

於今年，觀乎各建制黨派的「開價」，其慷（政府之）慨程度比去年有過之而無不及，金額由5,000至1萬元不等，唯獨新民黨不贊成。行政會議成員、經民聯林健鋒更明言，今年遇上疫情、香港回歸25周年，政府有必要採有效措施紓解民困及改善社會氣氛，不然中小企會「幾何式倒閉」。

收入比預期稍多 不派消費券恐「萬箭穿心」

根據陳茂波於去年11月網誌中的說法，今年度財政赤字將遠低於年初時的估算，其中賣地收入高於原先預期，加上去年上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期。

根據政府本財政年度首九個月（即截至2021年12月31日）的財務狀況，去年12月份的財政盈餘是1,159億港元，總儲備為9,779億港元。政府發言人表示，盈餘主要來自地價收入、利得稅和印花稅。已有多名學者、具會計背景的立法會議員，以至專業機構等，都預期赤字會比預期低甚至可能反錄盈餘。據德勤發表的預測，今年度政府可能錄得588億元盈餘，與財爺原先預計相差足足1,600億元。

正因財政狀況比預期理想，今個財政年度政府可有較大空間，推出各項紓困措施。政府去年的消費券計劃有630萬人受惠，每人5,000元，即已涉及至少315億元開支。以此作為基數，按照各大政黨要求派發5,000至1萬元消費券計算，涉及的開支約為300多億至600多億元。

因此，無論從社會背景角度，還是從公共財政角度，如財爺今年不派消費券，需冒的政治風險很大，難以向整體社會交代。

政府去年首次派發電子消費劵，推動電子支付。（資料圖片）

庫房儲備將貼近一年開支「心理關口」

今年度財政狀況就還可，但始終地價收益不能作為長遠的指標。陳茂波去年提到，兩年間政府財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月；根據中期預測，接下來5個財政年度都會錄得赤字，至2026年會降至7,758億元，即12個月政府開支水平，隨時跌穿一年政府開支的「心理關口」。

在疫情的新常態下，每年社會對政府派錢（包括消費券）的呼聲只會與日俱增；再加上政府正發展「北部都會區」，並明言交通基建先行，因此未來十年預料會有較多大型基建上馬。所以中長期而言，公共財政長遠承擔能力同樣需要關注。

莊太量。（資料圖片）

莊太量：現在是消耗儲備時機

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，香港政府認為財政儲備需維持在一年左右的政府開支水平，這個「心理指標」基本上是香港獨有：「全世界都無幾多地方有香港呢個儲備，況且最危急關頭都有外匯儲備做底。」

他指，對於現時約萬億的儲房儲備而言，多派數百億的消費券算不上什麼，加上現時是疫情下經濟困難的時期，市民對此有合理、實際的需要，之前庫房「積穀防饑」就是為了這個時候使用，反問：「𠵱家唔用（儲備），幾時用？加上消費券可以刺激消費市道，長遠對政府稅收都會有幫助。」

莊太量認為，香港的財政收入結構較特殊，與GDP的總量未必掛勾，而是相當大程度視乎金融業狀況。他指，香港股市的每日成交量仍然很高，政府去年提高股票印花稅0.03%，對庫房已有極大幫助。如政府未來真的有需要提高收入，可以繼續從這些「無痛稅」著手，適度地增加：「股票印花稅增加後，交投量並無顯著下跌，況且實際上徵收嘅主要對象，都係非本地投資者，唔會加重本地市民負擔。」