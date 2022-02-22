張炳良：有人借「清零共存」掀對立　憂病毒未滅人已沒法過活

「清零、並存」伴隨疫情失控爭拗不斷，香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長張炳良，形容爭議是偽命題，指有人借此製造政治分化。他稱遏疫總不能鬆懈，但「清零」若指確診數字歸零屬不科學，實際意思只是指控疫從嚴、切斷傳播鏈。而病毒在全球揮之不去，「與人類並存」是客觀現實，並不是主觀選擇。



張炳良指抗疫是持久戰，戰術不能一成不變，長期抗疫必須依靠疫苗，而病毒不會消失，甚至會變種，形容是「常存威脅」。所以，要思考如何確保醫護系統不「爆煲」，保生命同時保生計。大家接受停業及防疫限制帶來短期不便，但如果「時放時收」就會增加不確定，若封關封城一年、兩年，「病毒未滅人們已沒法過活」。



他指香港處於抗疫瓶頸，做好本土控疫爭取與內地「通關」，香港沒有選擇；跟外國通關，因為「共存」已成國際主流，香港也沒有選擇，所以必須積極考慮「終局」方案。他提到眼下疫情深入社區，單靠現行圍封強檢做法只是擾民，「倒不如打一場硬仗」，動全城之力及在中央支援下全民強檢。



▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



+ 2

星韓確診暴升應對從容 反映港策略落後形勢

張炳良指「清零、共存」被炒作為中西較勁，已被政治化，解釋道各國抗疫策略不同其來有自，亞洲因為沙士慘痛經歷警覺性較高，而內地的成效更是令人刮目相看。但變種病毒Omicron改變了兩年來大家對疫情的認知，新一波疫情下，新加坡也急增至單日新確診約2萬宗，但仍然步伐井然；韓國每日確診升至逾10萬，亦調整策略集中資源到高風險者，反問「為何香港如墮淪陷之境，應變瀕臨失控，策略這麼落後於形勢？」

他指香港須改變策略，長期須強力提高疫苗接種率。短期亦不能再依靠突然其來的圍封強檢，認為只是徒增擾民性及不確定性，反而應全民強檢，「但須以便民為本：檢測快捷、避群聚輪候、結果快知、後勤化驗能力充足、毋須或極短暫禁足，且做好隔離和治療安排，免功虧一簣。」

張炳良。（資料圖片）

防疫限制若成日常：病毒未滅人已沒法過活

張炳良說病毒不會消失，香港須想出一條道路，既可持久，又可保生命、生計。他質疑防疫限制若是「一時之痛、短期不便，問題不大」，但若果變成生活日常，「就算政府能派錢扶助，也非長久之計。」在抗疫問題，若缺乏「終局」觀，「怎樣叫人們守下去？」最終勢必產生骨牌效應，失業上升、消費疲弱，隔離封關禍及物流供應和商貿往來，連環反應下社會變作死城，反問「抗疫策略還怎可持續？」

他指控疫復常乃必由之路，若病疫轉為可治的風土病，社會則不用慌張，生活可如常，這對於小型和外向型經濟更加重要＂「這解釋了為何以嚴厲控疫見稱的新加坡，去年中已提出『Covid Resilience』（新冠復元），為經濟復常鋪路。」

須尋求內外通關：做到縱有感染仍大局在控

張炳良認為香港當前真正的問題，是如何在病毒持續下，既致力遏阻傳播、不減風險意識、不躺平，又能做好防範和配套機制，容許生活和百業逐步復常。他指控疫不只是醫療衞生問題，醫學專家不能解決政經問題，專家意見要信賴，但決策考量須多面向，進退有度視乎策略。

他指抗疫兩年多，早日全面通關是經濟復蘇重中之重，社會不能長處緊繃狀態，否則缺失將會日多。未來既要做好本土控疫，符合內地防疫政策和健康碼要求；同時又要積極考慮可承受多大的輸入風險，放寬互惠通關條件。「關鍵在於香港內部控疫能力，使縱有感染仍大局受控，不至釀成爆發，在妥善防範下維持營業，恢復社會活動，各業重獲生機。」