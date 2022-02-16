全體議員促貫徹習近平指示　建制政黨齊出稿　僅經民聯提「清零」

國家主席習近平罕有就香港抗疫作「重要指示」，立法會全體議員今日（16日）發聲明，衷心感謝習近平的關懷和支持，相信「指示」能夠為港人帶來更堅定信心，認為政府當前首務是貫徹落實「指示」，盡快穩控疫情，相信習近平關心及中央支持有助解決當前困難。



各建制政黨均發聲明呼籲市民團結抗疫，配合政府工作，要相信國家及政府，希望盡早跨過疫境。習近平的指示中未有提及「清零」，一眾建制政黨的聲明中，只有經民聯特別提到要抱緊「清零」的決心；而多個政黨都說會組織義工團，隨時參與支援。



全體議員承諾全力支持政府工作

全體議員的聲明提到，感染情況已經超出香港的應對能力，對特區運作帶來嚴峻挑戰，但相信在祖國強大後盾支持下，必定可戰勝疫情，恢復社會正常運作。聲明呼籲港人團結一致，盡快接種疫苗，減少社交及做好個人衞生。全體議員都承諾，將全力支持政府防疫抗疫工作，包括提出切實可行建議，及時處理法律修訂等事宜。

工聯會籲制定最符合實情抗疫方案

四大建制政黨均發稿支持，工聯會希望政府落實習近平指示，呼籲加快兩地專家合作制定最符合香港實情的最新抗疫方案，帶領社會各界團結，全面做好各項防疫抗疫工作。工聯會希望政府保證內地的檢測、檢疫物資和人員的支援迅速到位、早日開展工作，化解抗疫資源不足的燃眉之急。該會同時呼籲港人「相信國家、相信香港、相信自己，堅定支持特區政府」，用盡辦法打贏疫情防控戰。

民建聯：帶來無比信心 自由黨：再次看到曙光

民建聯則感謝習近平關心和支持，認為「指示」為港人帶來無比信心，將堅定支持特區採取一切措施壓制及穩住疫情，貫徹落實「指示」，同時呼籲社會及港人團結齊心。

自由黨表示，深深感恩國家領導人在香港最困難的非常時期，就支援香港作出指示，使全港市民再次看到曙光。香港作為祖國一部分，一直血濃於水、同舟共濟，現時香港物資短缺，感激中央從各省市派遣人員赴港協助，該黨又呼籲全港市民盡快接種疫苗。

經民聯籲相信中央及特區：抱緊「清零」決心

經民聯感謝習近平關注香港疫情，認為「指示」為香港的抗疫工作指明了目標和方向，呼籲全港市民響應中央號召，在逆境之下團結齊心，全面支持和配合政府的防疫抗疫措施，共同以「動態清零」為目標，並要「相信中央、相信特區政府，堅定打好這場疫戰的信心和決心，抱緊『清零』的決心」，將向各方籌組物資並分發到業界和社區。