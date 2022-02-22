《彭博》指內地官員倡「封城」遏疫情　林鄭：中央沒指示「封城」

中共總書記、國家主席習近平較早前下達重要指示，要求香港以穩控疫情為「當前壓倒一切的任務」，目前透過國務院港澳辦協調援港措施。政府據報亦正準備全民檢測細節安排。

《彭博社》引述消息報道，中國內地官員向港府提出，「封城」（lockdown）是需要做的措施。而港方表示全面「封城」難以做到，但提出反建議，指未來確實有可能需要作某種針對性的居家限制措施。

行政長官林鄭月娥今日（22日）下午在記者會上表示，中央沒有指示香港需要「封城」，亦無就任何一項抗疫措施作出指示。



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「現階段」決策權仍在港方手中

香港5個範疇防疫工作對接小組，近日頻繁與內地專班會面，商討中央各項援助香港的措施。報道引述消息人士指，內地官員在會面中提到，經驗顯示「封城」可以在較短時間內壓低感染數字。報道沒有說明內地官員所指的「封城」具體含義為何。

報道又指，香港官員在會面中表示「全方位、全城」的封鎖行動（ full-city lockdown）並不可能，但都同意如果感染人數繼續急劇上升，可能會對疫情特別嚴重的地區，實施限制措施。

該消息人士指，儘管過去兩年北京在政治上加強對香港的控制力，但在防疫層面，現階段北京只是「提出建議」，決策權仍然掌握在香港手中。

林鄭月娥在記者會上表示，中央沒有指示香港需要「封城」，亦無就任何一項抗疫措施作出指示。她表示中央支持特區政府負上主體責任，而中央與特區政府在過程中有交換意見。