林鄭記者會爆金句：親友多用電子聯絡如電郵　愛小朋友就安排打針

特首林鄭月娥今日（22日）傍晚舉行記者會，公布全民強制檢測詳情、中小學提早放暑假等防疫措施，由於內容甚多，她無間斷講了約1小時才進入記者提問環節。林鄭在記者會中爆金句，提到家長愛小朋友的表現就要安排他們接種疫苗，又指親友之間可以多用電子媒界如電郵溝通。



「奧斯卡得獎式」感謝各界抗疫

整個記者會約一個半小時，林鄭「獨腳戲」一口氣講了整整1小時，除了最新措施之外，亦有不少金句和焦點。對於近期社會各界大力支持防疫抗疫工作，林鄭以「奧斯卡得獎式」感謝各界支持，例如感謝醫護界，無論是公營或私營醫院都在做抗疫工作，指私營檢測承辦商是近期最緊密的伙伴，又感謝香港大學化檢團隊支援驗污水，亦指酒店業界非常積極，七成酒店表示願意做派飯等工作，令政府在檢疫隔離酒店只需要提供少量保安、管理人手。

她又感謝的士業界提供專車、大學和自資院校借出校舍打針，感謝退休公務員出來支援等等。

「呢個時候你最可以愛佢嘅表現 就係安排佢打針」

之後林鄭講述疫苗接種情況和展望時，亦爆出金句。由於小朋友較遲開始接種疫苗，林鄭指現在只打了約10萬劑，約佔19%，希望在4月中開課前提高到九成。她說「呢個一定要家長配合」，指目前已有外展隊和專為兒童和長者而設的特別疫苗中心，「希望家長見到有3名幼童離世而要特別保護小朋友」。

家長一定愛惜自己子女，呢個時候你最可以愛佢嘅表現，就係安排佢打針，等佢可以愉快咁成長。 林鄭月娥

到了向市民作出呼籲，林鄭呼籲市民要保持信心，毋須過份擔憂，「親友之間無法聚會同埋見面，可以多用電子媒界，無論電話、電郵、社交媒體嚟溝通問候。」

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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結語強調要有信心 「風雨後再見彩虹」

記者會的結語亦頗為特別，林鄭語重心長地說，到了任期最後一年，她記得上任第一天和不同場合都講過「信心」，指：「希望是一個社會向前的動力，而信心是希望的基礎。過去三年，香港經歷過前所未有的政治及社會動盪，和四波新冠疫情衝擊，在中央支持、各界努力下，都可以克服困難，由亂轉治。今日，同樣在中央大力支持下，只要香港市民齊心，我們必定戰勝疫情，風雨後再見彩虹。」