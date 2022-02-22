逾3萬病人未入院　隔離單位增至5萬　河套地區等5處建方艙醫院

第五波疫情嚴峻，特首林鄭月娥傍晚6時會見傳媒，強調「早發現及早隔離」仍是首要抗疫方針，首度公布最少有3萬確診者或初步確診者正等候進入院或隔離設施，承認隔離設施嚴重不足。



林鄭月娥公布會增加更多隔離設施至5萬個單位，除了現有設施及擴建計萬，也會承租2萬間酒店房間，再於五處設設隔離設施及臨時醫院，最大面積位於落馬洲河套地區東面地皮，將由發展局局長黃偉綸及屬下工務部門領軍，很大機會由深圳援建。新華社報道，中央援建香港的四處臨時性社區隔離治療設施（方艙醫院）分別在香港青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，全部投入使用後預計將為香港提供1.4至1.7萬個隔離單位，其中青衣方艙醫院將於開工後約一周率先交付使用。



▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼



+ 4

．現有隔離設施及臨時醫院：5000個隔離單位

．未入伙公屋、社區隔離酒店（本月底）：7000個隔離單位

．社區隔離酒店及將啟德郵輪碼頭改裝（3月內）：1.6萬個單位

．空置土地（竹篙灣二期、郵輪碼頭傍土地）：1萬個隔離單位

．5幅合適土地興建隔離設施（落馬洲河套區東面地皮、發展商借出及政府土地）：最少2萬個隔離單位



3月份隔離單位加1.6萬個

林鄭月娥提到，「早發現及早隔離」仍是首要抗疫方針，確診人士不論是否出現病徵都不適宜留家，亦是過去兩年堅持的抗疫手段，她承認隔離設施嚴重不足，面對海嘯式第五波疫情沒有足夠措施，估計有3萬確診者或初步確診者正等候入院或隔離措施。

林鄭指目前有約5,000隔離單位，包括竹篙灣以及1,600隔離酒店房間，已投入社區隔離用途。並會在中央支持下興建更多社區隔離設施，料本周內將5,000個隔離單位將增至1.2萬隔離單位，大部份來自3座未入伙公屋，正慢慢將家具等配套搬入去，亦會有更多社區隔離酒店投入服務；3月內分階段再加1.6萬個單位，包括更多社區隔離酒店及將啟德郵輪碼頭改裝。

政府部門及大學要自設隔離設施

她續稱，政府會繼續尋找更多空間作抗疫用途，包括體育館；政府又需大量場地為市民接種疫苗、進行檢測等。為紓緩需求，政府部門如果有隔離措施，就自行隔離其下人員，例如海事處將改建中港碼頭為隔離措施，懲教署亦會用自己院所進行隔離，不希望公務員確診後與大眾爭隔離設施；同樣要求亦適用於大學，例如有大學已用宿舍隔離學生，政府會提供醫療支援。港鐵亦正尋找地方以隔離港鐵職員，以令更多高風險市民可隔離。

▼2.19 竹篙灣新隔離設施動工▼



+ 1

河套地區建2萬社區隔離設施單位 新華社披露另4處

林鄭月娥表示，在中央支援下，將在空置土地重新建成社區隔離設施，目前已開建竹篙灣二期、郵輪碼頭傍土地，未來分階段兩地起1萬個隔離單位。同時已敲定5幅合適土地興建隔離設施，最大為落馬洲河套區東面地皮，其餘4幅發展商無償借出，當中亦有政府土地。將由發展局局長黃偉綸及屬下工務部門領軍，由承建商及委託內地施工團隊負責，估算可興建多最少2萬單位。

林鄭月娥表示，落馬洲河套地區設施可能內地深圳團隊援建，至於法律要求，可用緊急法令准外地人員馬不停蹄來黎港，「佢地唔應該受法律人為制肘，港府會安排。」

內地新華社在下午6時許報道另外四處臨時性社區隔離治療設施（方艙醫院）選址，分別在青衣、前新田購物城、元朗潭尾和洪水橋開工建設，全部投入使用後預計將為香港提供1.4萬至1.7萬個隔離單位，其中青衣方艙醫院將於開工後約一周率先交付使用。

內地檢疫設施建設組謝暉：與時間賽跑，全力保護香港同胞生命

新華社引述內地支援香港抗疫工作專班隔離檢疫設施建設組成員謝暉表示，內地支援香港抗疫工作專班專門設置隔離檢疫設施建設組，落實中央援建香港臨時隔離治療設施建設相關工作。專班正在全國各地調集物資，緊急組織相關材料生產備貨，調動各種資源為項目建設提供支撐保障，充分體現了集中力量辦大事的制度優勢。「我們將堅持人民至上、生命至上，與時間賽跑，全力以赴保護香港同胞生命安全和身體健康，幫助香港盡快渡過難關。」

此次建設的四處方艙醫院均為臨時性隔離中心。建設方中國建築國際集團有限公司主席顏建國表示，在香港抗擊第五波疫情最緊要的關頭，中國建築全力動員一切力量，調動一切資源，結合建設武漢火神山、雷神山醫院和深圳國際防疫酒店的經驗，充分考慮香港的實際需求，全力以赴完成建設任務。他說：「這幾天，香港一直在下大雨，道路受阻，我們克服了重重困難，保障物料順利進場，建設工作快速有序開展。我們一定會保質保量地完成任務，堅決將中央對香港同胞的關心和關愛落到實處。」

中國建築國際集團設計建造的中央援建社區隔離治療設施於19日開工建設，均為永久性設施，分別位於香港竹篙灣和啟德碼頭，兩處隔離設施均投入使用後，預計將為香港提供約9,500個隔離單位。

▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼

