全民強制檢測｜3月開始須做3次　按出生年份預約　派口罩及快測劑

疫情失控，本港最新確診數字累計逾5萬宗，行政長官林鄭月娥今（22日）於記者會上形容，第五波疫情是過去兩年確診個案總數的4倍，加上農曆年期間的跨家庭聚會，最終導致今次疫情幾何式上升。她宣布正式推行為「全民強制檢測」（Compulsory Universal Test，簡稱CUT），市民可按出生日期預約檢測，將進行三次全民強制核酸檢測，將於三月推行，市民可按出身日期預約檢測，政府會派發KN95口罩及快速測試劑，供市民在每次強檢之間的日子使用。



行政長官林鄭月娥今（22日）於記者會上形容，目前形勢十分危急，將會正式在3月推行全民強檢（Compulsory Universal Test，簡稱CUT），將會進行3次核算檢測，將患者抽出，檢測具法律效力，有處罰機制，市民可以按出生年份預約，如換取身份証般程序。

可帶幼童及長者強檢

林鄭解釋程序，政府將在全港各區設立數百個檢測中心，市民以出生年份按日期分批預約檢測，市民亦可攜帶兩名長者或一名小童一起。每位接受檢查居民，將會獲得足夠在兩次檢測之間進行的快速抗原測試包，和足夠每天使用的KN95或同級防禦力口罩，市民期間可每天自行快速檢測。她希望行動可以切斷傳播鏈，根據599J賦權，政府發出強檢指示，違例者有刑罰。

在全民強檢實施前，政府將加强進行圍封強檢（RTD）、強測（CTN）和特定群組定期檢測等一系列措施。在完成全民強檢後，將會繼續以各類檢測行動監察疫情及防疫。

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她又稱，未來月份關鍵。第五波疫情是Omicron爆發及入口的倉鼠帶來Delta病毒等雙重打擊，令傳播感染擴散。林鄭指，傳播時間發生在農曆年間前後，人之常情，期間有很多多跨家庭聚會，導致數字幾何式上升。她續說，今日本港確診數字已累計5萬宗，稱第五波疫情是過去兩年疫情的4倍。

中央協助 每曰檢測量可達100萬次

她續，在中央政府及内地承辦商努力下，把檢測量提升至每日不少於100萬次。林鄭表示過去兩年政府成功保持死亡個案低，確診個案維持1萬餘宗，策略成功渡過4波疫情。

然而第5波疫情來得「好急好猛」，一直沿用「外防輸入，內防擴散」策略，「早發現早隔離早治療」以動態清零為目標。政府已經因應疫情作調整，但恐怕急速惡化的疫情，已遠遠超出特區政府自身能應對的能力。

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林鄭稱，「中央永遠係香港堅強後盾」。形容中央非常重視香港疫情、關切市民福祉，高度重視，可在習近平重要指示反映，要香港政府切實負起抗疫責任：提出了「3個一切、2個確保」。她稱重要指示已經國務院副總理傳達達，這段時間，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍幾乎每日在深圳開協調會議指示香港抗疫工作。

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