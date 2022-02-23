預算案鋪路特首戰？陳茂波三度拒答　記者會離場4分鐘：飲太多水

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（23日）下午出席《財政預算案》記者會，由於是其本屆任內「收爐」之作，外界不免「關心」他未來去向，包括是否參選特首。不過在記者會，至少三次被問及參選意向時，陳茂波都沒直接回應。



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記者「旁敲側擊」 陳隻字不提特首選舉

現場記者分別用不同角度向陳茂波「旁敲側擊」，包括問到預算案中許多選委會內的「大戶」界別（如漁農界）受惠，是否想討好選委爭取參選機會；預算案結語提到很多社會、經濟、青年的問題，司長會否希望成為那個「解決問題的人」。另有記者問到，為何對政府財政儲備的預測看到那麼長遠，是否顯示有興趣參與下屆特首選舉。

然而，陳茂波一概沒有正面回應特首選舉相關問題，只表示漁農、旅遊界在過去兩年疫情期間狀況都很慘，尤其漁農界過往幾年受惠不多，所以在這些方面增撥資源，婉轉表示「主要係咁嘅考慮」。

至於會否成為「解決問題的人」，他則指今份預算案是本屆政府最後一份，自己在5年內也有一些體會和觀察，過去一段時間和政府其他同事都是全神貫注做預算案工作，近月由於疫情爆發，社會景況不同，所以一些工作須重新做過，形容「都相當費勁」。他強調目前會集中精力做好預算案落實工作，以及防疫政策。

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「人有三急」交波許正宇 中途離場4分鐘

記者會另一亮點在於，陳茂波於3時50分回答問題期間，轉交同場的財經事務及庫務局局長許正宇回應，突然急步離開現場約4分鐘，做法罕見。他其後被記者問到發生什麼事時，一臉尷尬表示：「剛才唔好意思，走開咗，剛才未落嚟之前，做完剛才嘅節目，飲得太多水，真係唔好意思。」暗示是「人有三急」暫時離開。