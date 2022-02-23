預算案︱陳茂波：第一輪消費券不可轉會　次輪暑假發放或增支付商

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（23日）下午出席《財政預算案》記者會，一萬元電子消費券成為焦點。他表示，由於市民現時的生活壓力大，需要盡快發放，所以第一期要再用去年採用的電子支付工具平台，不可「轉會」，第二輪會在暑假時間發放，屆時市民可考慮轉用其他平台，不排除增加新支付商



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財爺：因為要快 重用去年資料最方便

陳茂波表示，今次電子消費劵總額1萬元，會分兩期發放，第一期4月份發放，決定用去年的發放資料盡快發放。第二期會在暑假發放，將包括新一批已達18歲市民，他們屆時可一併領取。（按：今年政府將學校暑假提前至3、4月，但陳茂波此處所指的「暑假」，應指一般意義上的暑假，即7、8月）

支付工具方面，陳茂波指，第一期只有去年負責的4個電子支付工具，換言之市民需要用回原本登記的平台。至於第二期，其他有興趣的支付工具也可以加入。他解釋，如此做法是希望盡快將金額發放給大家，現時市民的生活壓力很大，可能需要用錢購買防疫物資、日用品、支付交通費用等，所以需要快，政府也希望使用範圍盡可能闊一點。

據了解，政府於第二輪會再甄選儲值支付工具承辦商，餘額會跟新登記市民的消費券一起在年中左右發放，市民屆時可再決定是否轉換平台。

財政預算案記者會。（周皓宜攝）

八達通上限3000元？ 政府消息：可多次拍卡直至領完為止

政府消息人士指，如市民去年已選取指定3個電子錢包，4月時可一次獲發首輪5000元消費券，有使用期限。如使用八達通，則會再分兩期發放，首輪為4000元，要在特定時間內用完才可領取餘下1000元。

消費券用途方面，消息人士指與上輪一樣，只能用於本地餐飲、零售等，不能套現，亦不可用於支付政府費用，預料新一輪計劃行政費為大約4億元。

消息人士又指，雖然八達通的儲值額上限為3000元，但只要卡內餘額低於3000元，市民便可無限次拍卡領取消費券，直至領完為止。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼

