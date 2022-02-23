預算案｜新民黨：派現金比消費券好　倡設「租金假期」大企業免租

【財政預算案2022】財政司司長陳茂波今日（23日）發表新一份《財政預算案》，提出多項派糖措施，包括派發1萬元電子消費券、寛免2021/22年度百分百薪酬稅和個人入息稅，上限1萬元等。

新民黨主席葉劉淑儀認為，今次《預算案》方向正確，但認為派錢比派發電子消費券好，強調不少基層市民失業，最需要的是現金，派消費券最終得益最多的是電子支付營運商。對於《預算案》提出暫緩追討指定行業欠租，葉劉淑儀認為應增設短期的「租金假期（rent holiday）」，要求港鐵和領展等大型企業寛免商戶租金，才可解決問題。



葉劉淑儀：消費券最大得益者是營運商

葉劉淑儀指，《預算案》支持特首動用所有資源抗疫，向醫管局調撥大量資源，同時為市民、中小企紓困，方向正確。她表示，對政府派發1萬元消費券的金額沒有意見，但認為現階段派發現金更好，因為目前不少基層市民失業，他們最需要的現金，用作支付租金或其他開支，消費券只能用於零售和飲食，最大得益者是電子支付營運商。

她認為去到4月中，派發消費券和疫苗通行證的作用已大打折扣，「疫苗護照已經無作用」，強調最重要的是政府抗疫成功。

她稱，外國同樣有暫緩追討欠租的措施，不過會連同「租金假期（rent holiday）」一同執行，否則中小微企在相關措施過後，無法支付租金，建議政府可先要求港鐵、領展等大型企業，寛免商戶租金。