預算案｜工聯會倡派一萬元消費券　促盡快落實取消強積金對沖

工聯會多名立法會議員今（16日）召開記者會，公布立法會新年度十大工作，包括建議政府盡快就《基本法》第23條立法、盡早落實取消強積金對沖方案、要求政府派發一萬元消費券等。

被問到為何建議派消費券而非現金，工聯會議員麥美娟表示，一方面希望市民可用消費券購買日用品，另一方面冀能刺激經濟。她指政府上次派發消費券，市民已建立電子支付平台，期望可透過派發消費券，推廣電子支付平台的應用。



陳穎欣強調政府應盡快提交立法時間表，在本年內盡快立法。（蘇煒然攝）

工聯會新丁議員陳穎欣表示，政府有憲制責任就《基本法》第23條立法，她認為雖然現時已落實《港區國安法》，但相關法例如叛國、煽動叛亂和竊取國家機密等未有包括在內，強調政府應盡快提交立法時間表，在本年內盡快立法，彌補國安法漏洞。

對於特首林鄭月娥指，本屆政府任期內未能完成立法，工聯會會長吳秋北認為林鄭的說法有客觀根據，但相信政府及立法會將積極推動立法，期望今屆政府內在立法上有所起動。

麥美娟認為，新一任特首應同意工聯會十大建議的工作。（蘇煒然攝）

麥美娟：誰人任新特首都應聆聽勞工基層聲音

勞工界議員梁子穎則指，取消強積金對沖法案需在本屆政府完結前通過，雖然有關法案為本年度第一條提交立法會的法案，但實際上方案要在2025年「積金易」平台全面運作時才能落實，形容情況不理想，會爭取提早落實。

被問到新一屆特首選舉候選人，是否需要認同工聯會提出十大建議，麥美娟認為，新一任特首應同意有關工作，強調無論誰人擔任新任特首，都要聆聽勞工基層的聲音，落實貫徹解決香港貧窮及住房問題。