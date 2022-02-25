烏克蘭局勢︱劉兆佳：美國若無強力行動台獨心寒　一因素牽連香港

烏克蘭局勢急轉直下，俄羅斯總統普京日前承認烏克蘭東部頓涅茨克與盧甘斯克為獨立國家，局勢於昨日（24日）急速升溫，俄軍開始對烏克蘭採取軍事行動，烏克蘭首都基輔附近多處傳出爆炸聲。受外圍局勢影響，港股昨表現疲弱，恒指收市跌758點，跌穿23,000點水平。

烏克蘭局勢在香港也有一定關注度，尤其2019年修例風波期間，示威者陣營將2014年烏克蘭推翻親俄政府的示威浪潮相提並論，並廣泛播放以此為題材的紀錄片《凜冬烈火》（Winter on Fire），作提振士氣之用。

智明研究所研究總監、時事評論員許楨認為，烏克蘭局勢對香港實際影響有限，主要是一些金融市場上的調整，屬於短期；但全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，普京「睇死」以美國為首的西方陣營不敢出兵介入，又預期如美國在此事表現軟弱，或一定程度顯示西方對中國態度「得個講字」，台獨分離勢力將會感到「心寒」。



+ 1

許楨：料影響只屬短期

許楨指出，烏克蘭局勢難以對香港構成直接影響，短期內或會造成一些金融市場的不穩。至於未來如果局勢進一步惡化，歐美國家或會對俄羅斯進行嚴厲的經濟制裁，而香港作為普通法地區，又會否受到西方的壓力一併執行，未來可以留意，但指俄羅斯和香港的生意往來規模有限，佔香港金融市場的比重也很低。

他又指，是次危機目前看來仍是一場區域性的衝突，要談進一步惡化成「新冷戰危機」言之尚早，況且歐美國家亦明顯不希望在此事上軍事介入。

烏克蘭向來被視為西方「顏色革命」的一個例子，有建制派曾以此說明香港2019年社會事件，是受西方鼓動、推翻政權的「顏色革命」。不過許楨認為兩地情況有很大分別，例如烏克蘭反俄勢力與英美官方的情報聯繫，可說是「半公開」，2014年事件與西方聯繫極為明顯。

烏克蘭：圖為兩名士兵2月23日在烏東Novoluhanske巡邏，一名老婿行經一幢被炮彈破壞的樓房。（AP）

劉兆佳：若西方認為中國助俄規避制裁 將連帶影響香港

劉兆佳表示，現階段看來俄烏開戰對香港影響有限。他解釋，普京一連串行動的核心目的，是重整蘇聯解體後以西方為主導的世界秩序，讓俄羅斯重新振作成為世界強國，並掃除前蘇聯加盟共和國的親西方傾向，防止他們成為西方對付俄羅斯的棋子。在今次烏克蘭危機中，普京明顯希望推倒現時烏克蘭的親西方政權，扶植一個新的親俄政權，避免烏克蘭在軍事上倒向西方，對俄羅斯邊界構成威脅。但這仍要視乎普京的戰略意圖去到什麼地步，有沒有打算將整個烏克蘭重新劃入俄方領土，暫時來看機會不大。

他認為，目前歐美國家仍然表明不希望以軍事應對俄羅斯，因這些國家各自利益不同，不少都和俄羅斯有生意利益往來，尤其天然氣進口，普京亦「睇死你西方唔敢出兵」：「烏克蘭自身軍力對俄羅斯不堪一擊，歐洲國家唔團結之餘，冇美國幫助亦都抵擋唔住俄羅斯。但美國又唔會出兵同俄羅斯死過，唔願意自己啲軍人為烏克蘭而流血。」在這情況下，西方只能向俄羅斯作經濟制裁，但力度尚屬未知。

被問到對中國及香港的影響，劉兆佳指如果局勢進一步惡化，而美國又認為中國在這次事件中，給予俄羅斯某種支援，幫助其規避西方的後續制裁行動，那不排除屆時西方國家會一併對中國作不友好行動，香港可能連帶受影響。不過這一點目前言之尚早，中方目前對烏克蘭問題的表態克制，需要時間觀察局勢的發展。

台獨分子意識到美國靠不住

有意見關注到，美國如對今次烏克蘭局勢的反應不夠強硬，或會為中國「武統台灣」掃平最後心理障礙。劉兆佳認為兩者不能直接比較，因為美國和烏克蘭沒有任何形式的軍事協定或承諾，烏克蘭亦未加入北約；而美國對台灣目前採取模糊態度，既承認中華人民共和國是唯一的合法中國政權，但又利用《台灣關係法》與台方眉來眼去，表現出一種「如果你武攻我唔會坐視不理，但又冇話會軍事助台」的姿態，因此俄烏局勢和台海局勢，性質有所不同。

劉兆佳分析，目前來說中國未有明顯的「武統台灣」傾向，只是表示不會放棄此選項，所以單單美國對俄反應，不會直接「鼓勵」武統台灣。不過從心理角度，如美國最終沒援助烏克蘭、制裁又不足以奏效，台獨分子會意識到，美國的安全保證其實不那麼靠得住，如同為他們敲響警鐘。

他指：「觀乎美國近年行動，對克里米亞事件（2014年俄羅斯接管克里米亞）又沒有強硬介入，在阿富汗又撤軍得這麼狼狽，將政權拱手讓給塔利班，如果再加上烏克蘭問題表現軟弱，台獨分子一定會感到心寒：什麼印太戰略很重要、第一島鏈不能崩潰，原來最後都不一定會信守承諾，要靠『盟友』自己『好自為之』。」