兩會｜譚耀宗指防疫兩年最嚴：影響內地過意唔去　議程涉人大換屆

全國兩會3月初舉行，港區人大代表及政協委員今日（24日）先乘搭專車到深圳隔離7日，再乘坐包機上京開會。全國人大常委譚耀宗形容防疫措施嚴格，亦是應該，否則一旦影響內地抗疫，他們亦「過意唔去」。



譚耀宗指，今次是第十三屆人大最後一次全體會議，相信只有恆常議程，暫時不見與香港特別有關的內容，亦未見有討論特首選舉後備方案的議程，而今次會議將討論港區人大代表選舉方式，相關內容變動亦不大。



暫未聞議程涉特首選舉

譚耀宗見記者時表示，今次防疫措施是近兩年來最嚴格的一次，他們在上車前已在家居隔離7天，每天都有檢測，上深圳後亦會繼續每日進行核酸檢測。他們進入深圳酒店後不能外出，「買外賣都唔得㗎喇」。

今次會議有大批人大、政協因為疫情告假，譚耀宗不擔心影響有關人大選舉的討論，因為有關內容早前已在12月的人大常委會討論，事前亦已徵詢大家意見。

被問到特首選舉一旦未能在5月8日舉行，人大會否有後備方案時，譚耀宗稱暫未聽聞有關議程，希望大家一同努力在5月8日投票，選出新一任行政長官。

▼港區人大、政協起行赴深圳隔離▼



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