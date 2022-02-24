兩會︱人大政協深圳隔離　至少10人大請假　葉國謙料不談特首戰

全國兩會下月初北京召開，港區人大代表及全國政協委員今日（24日）在灣仔金紫荊廣場乘坐旅遊巴前往深圳接受7日隔離，之後將獲安排包機飛往北京開會。港區全國人大代表團團長馬逢國表示，至少10名人大代表因為與染疫人士有密切接觸、或留港參與抗疫工作，而請假不參與今年兩會。



馬逢國形容今次上京按最高防疫標準，大會要求出發前在香港先家居隔離一星期，期間要登記體溫、做快速檢測，確保自己及家人無受感染，同時不是密切或次密切接觸者。另一港區人大代表葉國謙認為，今次安排嚴謹屬必然措施。



+ 1

全程閉環管理 行李不能隨身

馬逢國上車前見記者，指今次在旅遊巴亦有指定座位，到深圳酒店後就全程閉環管理，不可離開房間，行李亦不能隨身，要先經消毒，晚上才可取回。葉國謙認為香港疫情嚴峻，安排嚴謹是必然措施，透露如果人代或政協在香港的周邊人士有感染，均不獲批准上京參加會議，相信有不少人士因而無法參加會議。

議程方面，馬逢國相信，應該不會包括香港特首選舉，預料各人大代表較為關注防疫抗疫，以及疫後經濟復蘇、二十大、以及新一屆人大換屆選舉的事宜。今年特首選舉延遲至5月8日舉行，葉國謙相信會按此安排如期舉行；但如果7月1日前未能舉行，就會成為憲制問題，人大須介入處理。

▼港區人大、政協起行赴深圳隔離▼



+ 3

陳曉峰乘坐旅巴僅載兩人

港區人大代表陳曉峰表示，今次上兩會的防疫要求相當嚴格，以他個人為例，旅遊巴只接載兩名人大代表或政協成員上深圳。全國政協委員、選委界立法會議員吳傑莊則稱，一眾人大政協分為10多部車上深圳。

據現場消息指，所有旅遊巴只會接載最多約10人一車前往深圳。港區人大代表鄺美雲、全國政協委員高永文、梁高美懿、林健鋒、霍啟剛等人，下午陸續登上旅遊巴。