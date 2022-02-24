BNO簽證︱英國再放寬BNO申請資格　針對吸引「97後」港青

英國去年初開放BNO簽證（BNO Visa）居留申請，但只限於已持有BNO的人士，而未持有BNO的子女，只能以親屬的身份隨父母申請。一些父母不願移居及移民英國的年輕人，就不能移民英國。

英國政府今（24日）放寬相關措施，容許未持有BNO、已年滿18歲的人士，只要父母持有BNO，亦可以獨立申請BNO簽證到英國居留，措施在10月生效。



舊制度下父母不願移居 子女不能自行申請

在舊安排之下，沒有BNO的子女，必須要以親屬身份，在家人申請時「附屬」申請，因此一些父母不願意移居英國的家庭，沒有BNO的子女不能自己移居英國。

英國下議院議員去年11月推動修訂，容許年滿18歲、父母其中一方持有BNO而自己沒持有的人士，可以獨立申請BNO簽證，換言之不必再以家庭為單位申請。

由於1997年後出生的港人，已不合資格申請BNO，因此上述新措施料對18至24歲的年輕人最大影響，他們毋須與父母一同移居英國。

英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（資料圖片 / 羅國輝攝）

移英港人：父母可送子女赴英 自己留港賺錢

有移居英國的港人向《香港01》記者說：「其實香港有不少家庭，因種種考慮而無法移民，新政策下，他們便可送子女來英國，自己和太太則留在香港賺錢，供子女來英讀書。我有幾個親戚已有此打算。」

根據最新數字，去年有10.4萬人申請BNO簽證，第四季則有1.56萬人申請。