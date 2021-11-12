英國擬放寬限制 97年後年輕人只需父母有BNO可以獨立身份申請簽證

英國自年初開放BNO護照持有人與家庭申請居留，惟BNO僅限1997年之前出生人士申請，97年後出生的香港居民則無法申通。部分英國下議院議員擬提議修訂申請條款，建議只要父母其中一方擁有BNO護照，子女即合資格申請BNO簽證。一旦修訂獲得通告，相信BNO移居簽證即能惠及1997年以後出生的香港居民。



2021年「第二屆國際移民及置業博覽」（羅君豪攝）

據英國民間團體「香港監察」於10日在Twitter上載文件，顯示有22名英國下議院議員就正在審議的《國籍與邊界法案》擬提交修訂建議，修訂由前首席大臣、保守黨國會議員祈達文（Damian Green）牽頭，獲另外 21 位國會議員支持，包括前保守黨主席施志安（Iain Duncan Smith）、英國前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、前國際貿易大臣 Liam Fox 和 英國自由民主黨議員 Alistair Carmichael 等。他們建議，在法案通過後修訂入境條件，容許父母其中一方擁有BNO的香港居民亦能申請BNO移英簽證。

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根據現時的 BNO簽證申請計劃，即是俗稱5+1的簽證方案， BNO持有人 18 歲以下的子女或孫兒、18 歲或以上（於 1997 年 7 月 1 日或之後出生）的子女，須以「受養人（dependant）」身分，與簽證主申請人一同申請 BNO簽證。換言之，97年後出生的香港居民並未能以獨立身份申請簽證，必須與父母以家庭為單位申請。如英國日後通過修訂，即放寬了限制讓更多97年後出生的年青人合資格申請移居英國。