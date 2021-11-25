BNO簽證︱第3季2.4萬人申請BNO居留　8個月累計8.9萬宗

英國自今年1月31日起，開放BNO持有人到英國居留，並可在之後申請移民，英國內政部今日（25日）發表最新的數字顯示，截至今年9月的第三季共有約2.4萬人申請透過BNO居留英國，而整個計劃累計申請數字增至近8.9萬人。



獲批數字方面，今年第三季共有22,404名英國海外人士申請的BNO簽證獲批，而在英國本地申請者有6,494人；令整個計劃在英國海外及本土的BNO簽證獲批數字，分別上升至57,361宗及18,815宗，即已有共7.6萬宗簽證獲批。



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英國內政部的第三季移民數字顯示，今年7月至9月期間，有近2.4萬宗BNO移民計劃申請，當中有21,037宗海外申請及2,900宗英國本土申請。在這些申請之中，14,500宗為主要申請者，9,500宗是受撫養人。

內政部指，一如預期，63%獲批的BNO簽證發放給BNO護照或香港特區護照持有人，或者同時持有兩本護照的人士。此外，第三季的數字顯示，有916名BNO或特區護照持有人在「簽證特許入境許可」（LOTR）下，正獲准逗留在英國境內。