范鴻齡指疫情遠未到拐點　隔離營須不停加建：盼內地派千人醫護

政府引用《緊急法》賦權政務司司長，可因抗疫目的而豁免某些人或項目的註冊及申請等法定要求，為內地援港「開綠燈」，當中涵蓋內地醫生護士。醫管局主席范鴻齡接受《環球時報》專訪，表示疫情仍在迅速蔓延，香港醫療系統已經超負荷，按照疫情發展速度，中央支援香港的醫護團隊需要「以千人為單位的大規模團隊」，才有望解決問題。



范鴻齡說，現時已經無足夠空間和能力隔離所有病人，估算社區中滯留了2萬至3萬名感染者未能進入隔離設施，希望正興建的方艙醫院和臨時醫院能夠盡快投入使用，呼籲私家醫護人員支援運作，內地亦須盡快派大規模團隊來港。



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無力溯源追蹤調查 2-3萬染疫者滯留社區

范鴻齡表示，鑑於單日新增病例數字非常龐大，香港醫療服務部門現在已無力對每一宗感染病例溯源追蹤和做流行病學調查，只能採取「重症醫院收治，輕症社區隔離，密接自行居家隔離」的分流政策。現時各社區已無足夠空間和能力隔離所有病人，估算現在香港社會已有兩萬至三萬感染者身處隔離設施以外，希望正在興建的方艙醫院和臨時醫院能盡快投入使用，追上每日新增的病例，醫管局對此抱有信心。

按現況每3天須建1隔離營 高峰期或單日18萬宗

范鴻齡稱，目前香港疫情仍在迅速發展，有專家預計，轉捩點可能要在單日新增2萬宗病例後才來到。有研究則預計，高峰期香港單日新增病例或達到18萬宗，這可能要取決於政府收緊社交距離的政策能否奏效。

他表示在這種預測下，香港的隔離和治療設施必須不斷加建，「如果按照每天新增7,500宗病例的話，一個2萬人的隔離設施也不過3天就會滿。」

擬閉環管理重要醫護人員 仿內地大數據追蹤

目前有超過800名醫護染疫，范鴻齡稱，內地專家建議對醫護人員實施閉環管理，但在香港對全部醫護人員實施閉環管理難度很大，只能考慮效仿內地，對一部分重要人員實施閉環管理，以減少醫護人員感染。

范鴻齡承認香港在抗疫措施上有別於內地，但現時正努力把「把內地成功的一套學過來」，為未來做好準備，舉例「安心出行」沒有追蹤功能，令流行病學調查增出現困難，希望未來能仿照內地「健康碼」，利用大數據進行追蹤。