疫情｜梁栢賢料社區已20萬人感染　下月底7人1中招　須靠打針紓緩

本港疫情一發不可收拾，今日再新增8,798宗確診，第五波以來累計突破6萬宗；而今日呈報個案更高達17,269宗。醫管局前行政總裁梁栢賢估計，現時社區已有超過20萬人感染，相信3月下旬是高峰期，屆時累積實際染疫者直迫一百萬，即每七名港人就有一個中招。



梁栢賢指，隔離設施嚴重不足和滯後，全民強檢及封城等措施已過黃金時間，不可能控制疫情擴散，若樂觀估計，到4月感染人數會橫行一段時間，市民因感染而得到自然抗體，加上接種率提升，社會群體免疫屆時將達到九成以上，感染數字就會回落。他呼籲目前最重要的是提升接種效率，照顧好重症病人。



醫管局前行政總裁梁栢賢。 (歐嘉樂攝/資少)

2003年作為抗擊沙士團隊一員的梁栢賢，今日（24日）在社交網站表示疫情擴散已經難以控制，現實中很多市民快速檢測呈陽性，而沒有呈報衞生署。現時可以做的是實體支援家居隔離人士，以及照顧好獨居及高風險確診者的隔離照顧。神經外科專科醫生劉至欣則留言，指當務之急是催谷老人家接種保護能力較強的復必泰疫苗，甚至應該考慮上門幫長者接種。

逾百私醫呆等衞生署批准外展打針

已經由公立醫院轉到私人執業的外科醫生王喬峯，批評衞生署統籌私家醫生不力，他向《香港01》表示，本月初已聯同逾百名私人執業醫生向衞生署申請參與外展接種，但至今未獲批准，「等咗咁耐一針都未打到」，自己多次致電疫苗計劃協調熱線「都冇人聽，錄音叫我辦公時間先打去，周末公眾假期休息。全香港都打緊仗，個個私人醫生都想幫手打外展，佢哋把關嘅去咗休息！」

王喬峯說，私人醫生參與外展接種均須獲衞生署批准，一般需時約三個月，批評在緊張關頭，政府依舊官僚行事。他說絕大多數私人醫生，即使專科都希望施以援手：「唔係家庭醫生先識打針，出面係咩慘況，應該特殊處理，唔通仲要求打過一、兩次外展流感針？」

王喬峯在第一波疫情來襲時，仍在北區醫院工作，當時自願派駐亞博社區治療設施，目前周末仍會入亞博支援，包括為輕症者「電話問診」、監察隔離患者的生命體徵等，他說這些都是私家醫生可以協助的範疇，但政府未加以善用，「輕症嘅其實好似傷風感冒，呢啲工作量都係私家醫生可以分擔，大家都願意！」他指在社區的輕症者眾多，全港3000幾名私人家庭醫生都可以參與「電話問診」，關鍵在於衞生當局開綠燈，否則他們將面臨醫療程序的紀律規限。