林智遠：財政預算案給90分　指累進差餉改變小、意義大

選委會界別立法會議員林智遠，本身是會計師，他形容今年《財政預算案》「財爺已經畀咗好多心思去做」，直言可以給90分。



林智遠對《財政預算案》喜出望外，又表示澳門財政局工作的朋友亦讚好。（香港再出發大聯盟影片截圖）

林智遠接受「香港再出發大聯盟」訪問時表示，對《財政預算案》喜出望外，可以給出90分。他說原本要求派5,000元消費券，結果派了1萬元，形容有財富再分配的意味，「如果你賺錢賺多啲嘅話，1萬蚊對你嚟講濕濕碎啦，但對於低下階層，1萬蚊夠佢幾個月使喎。」

林智遠說，他有朋友在澳門財政局工作，亦讚賞今次香港的《財政預算案》，指根據澳門經驗，消費券確能幫助電子消費。

林智遠的太太粉墨登場，對《財政預算案》派1萬元消費券表示滿意。（香港再出發大聯盟影片截圖）

財政司司長陳茂波今屆創新猷，推行累進差餉。林智遠說以香港稅制來講是很小的微調，但就有很深遠的影響，可能之後印花稅、利得稅和薪俸稅，都可以考慮用累進稅率來計算，以作為貧富懸殊的調節工具。

擁有多重身份 林智遠：覺得做到就盡力去做

林智遠有多重身份，既是會計師又涉足政界、商界和教育界。他說自己不是特地要做多重身份的「斜槓族」，形容自己好像砌積木一樣，一個一個身份加起來，覺得自己做到就盡力去做。