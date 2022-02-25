疫情｜内地供港物資海路供應穩定　正研鐵路貨運可行性

近日不少內地供港貨品供應鏈因疫情受影響，早前內地到港「海上快綫」水路運輸服務已經開通，開航以來，三個港口總共運輸供港物資近1,200個標準箱，超過7,500噸貨物，其中生鮮食品類佔近100標準箱，近900噸，非生鮮類佔近1100標準箱，即超過6,600噸）。



港府正與深圳市政府深入研究利用鐵路運送物資的可行性，運輸及房屋局已聯同業界、港鐵及相關政府部門今早（25日）在羅湖實地考察，將與內地協商盡快安排試運。



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在國家近日協助香港抗疫之下，特區政府內地供港物資供應工作小組與廣東省政府和深圳市政府一直緊密合作，共同探討透過不同途徑，確保內地供港物資供應穩定，包括蔬菜、水果及其他日常食品和生活物資等。

現時由内地到香港的「海上快綫」水路運輸服務，每日有至少三班駁船服務支援水路貨物供應，包括從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭、從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭，與及從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。

內地當局已設置專用船舶及拖車綠色通道，優先保障深港跨境運輸船舶作業綠色通道，以及專用泊位、配套設備及堆場設施，確保深港跨境物資船舶優先靠離岸作業，未來更多航綫亦有望在短期内開通，令更多不同貨品可以供港。食物安全中心在現時位於葵涌海關大樓的食品檢查站設立檢測點，加快鮮果食品供應市場。

港府與內地正商討調遣人員來港 協助恢復鮮肉供應

上水屠房今日因員工染疫而需要關閉，作全面消毒和人員核酸檢測，影響本地新鮮肉類的供應。特區政府正與內地商議安排調遣專業及熟練人員來港協助，盡快恢復本港新鮮肉類的供應。政府亦已要求肉類供應或代理商視乎實際需求，增加進口冰鮮肉類，以補充供應。

特區政府感謝中央、廣東省及深圳市人民政府一直以來的支持，港府會繼續監察情況，與內地當局推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施。