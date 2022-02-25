疫情｜上水屠房周六起暫停屠宰豬牛羊　港府︰會維持肉類供應穩定

第五波新冠肺炎疫情持續爆發，甚至影響本地鮮活食品供應。政府表示，由明日（26日）凌晨零時起，上水屠房將暫停提供屠宰牲口（包括豬、牛、羊）的服務。港府強調會採取適當行動，維持本地肉類供應穩定。



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上水屠房上周五（18日）有86名員工，驗出對新冠病毒呈陽性，結果屠房需關閉消毒，曾令街市沒有鮮豬肉供應。當局進一步宣布，由明日凌晨零時起，上水屠房將暫停提供屠宰包括豬、牛及羊的服務。港府發言人強調，會採取適當行動，維持本地肉類供應穩定。

政府又稱，根據最新資料，昨日（截至午夜）內地供港蔬菜供應量約為2,100公噸，為去年平均每日供應量九成，其中經漁護署，以及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜，約為700公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。另外，昨日內地進口本港的冰鮮家禽和冰鮮豬肉，整體貨量維持在平日全港供應量近七成左右。