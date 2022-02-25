楊屋道街市、北河街街市、大埔墟街市涉染疫個案　周六關閉清潔

因出現新冠病毒初步確診個案，多個大型街市晚上7時起關閉，明天亦全日關閉作深層清潔工作，包括大埔墟街市、深水埗北河街街市、荃灣楊屋道街市。另外，尖沙咀海防道臨時街市亦出現個案，料清潔後明日可重開。



食物環境衞生署今日（25日）宣布，因應與初步確診個案有關連，為審慎起見，食環署轄下大埔墟街市、北河街街市及楊屋道街市今日將提早於晚上7時關閉，並於明日（26日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

食環署發言人表示，會為涉事街市公用地方及設施徹底清潔及消毒，亦要求有關街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，街市附近範圍街道也會清洗消毒。食環署又指，街市檔戶需要盡快接受免費檢測或使用快速測試，並於取得陰性結果後才重回街市工作，食環署預計涉事3個街市會在星期日（27日）重開。

海防道臨時街市提早晚上7時關閉清潔。（資料圖片）

海防道臨時街市涉初確診個案 清潔後明日可重開

另外，海防道臨時街市亦與初步確診個案有關連，提早於下午7時關閉，預計明日可以重開街市。

食環署表示，已為轄下街市、熟食市場及熟食中心加強恆常清潔及消毒；機電工程署亦協助，在去年完成檢視街市及熟食中心等的換氣量，並按需要安裝空氣淨化設備。食環署發言人表示，會繼續密切留意各街市、熟食市場及熟食中心的情況，並會採取適當的跟進行動。