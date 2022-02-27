陳茂波：4月初發首輪消費券　暫緩追租長者業主可獲3個月租金墊支

財政司司長陳茂波表示，最快4月初發放首輪5,000消費券，比派現金更快，協助水深火熱的市民；至於第二階段，會在暑假再分期發放，期數不會太多，以免市民覺得太麻煩。

他提到，根據中大研究，政府上次派發消費券後，可帶動額外80%至110%的銷售額，與內部評估很接近，認為分期發放的安排，既可以讓市民大額消費，亦可以慢慢使用，因此會繼續沿用。



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指政府會毫不吝嗇支援市民

陳茂波在電視節目表示，在中央支援下，政府目標是2個月內遏止疫情，政府下月推出全民強檢後，可以更清楚掌握疫情狀況，到時可考慮是否再需要支援，強調政府會毫不吝嗇支援市民。

他相信，如果香港可成功遏制疫情，保持動態清零，本港經濟活動可以迅速活躍起來，去年失業率曾經經歷17年來7.2%的高位，但消費券推出後，失業率持續下跌至3.9%，因此需要穩住各方信心。

暫緩追租設多項配套

預算案提出立法禁止業主採取法律等行動，對指定行業追租，陳茂波表示，暫緩追租的措施有多個配套，法例會列明業主可暫緩向銀行還款，受影響物業差餉可暫緩繳交，長者業主如果以收租維生，可獲相當於租金3個月的金額墊支，最多10萬元。他指有商戶反映，措施公布後，業主態度軟化，他強調業主和租戶並非零和遊戲，希望大家能同舟共濟。